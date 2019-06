Lebensmittelhandel: Spar Schweiz ist im Rückwärtsgang

Die börsenkotierte Spar Südafrika ist in mehreren Ländern im südlichen Afrika aktiv und hält die Spar-Lizenzen in der Schweiz und für Irland/Südwestengland. Bald soll ein weiterer Ländermarkt hinzukommen: Spar Südafrika hat von Spar International die Lizenz erhalten, um die Marke in Polen zu betreiben. Dazu will Spar Südafrika eine Kontrollmehrheit an der Piotr i Pawel Group erwerben, die 77 Delikatessenläden und Supermärkte in Polen betreibt und beliefert. Piotr i Pawel schreibt Verlust und hat die Zahl der Läden im vergangenen Jahr annähernd halbiert.

Es droht ein Gang vor Gericht

Laut unbestätigten Angaben plant Spar Südafrika, Piotr i Pawel in Your Spar Shop umzubenennen. Zudem droht eine juristische Auseinandersetzung mit der polnischen Bac-Pol Group, die bisher die Spar-Lizenz in Polen hielt und 250 Läden beliefert. Spar Südafrika behauptet, Bac-Pol habe den Lizenzvertrag zur Nutzung der Marke Spar im Februar beendet, was Bac-Pol dementiert mit den Worten, der Vertrag sei immer noch in Kraft. (T.G.)