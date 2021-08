Landwirtschaft Innovation oder fauler Zauber? Romanshorner Penergetic arbeitet mit elektromagnetischen Feldern – CEO sagt: «Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Arbeiten und Studien» CEO Cedric Wilhelm von der Romanshorner Penergetic stellt sich Fragen zu den Produkten der Firma. Das Unternehmen ist im Finale des Export Awards von Switzerland Global Enterprise.

Penergetic programmiert seine Agrarprodukte mit elektromagnetischen Frequenzmustern. Bild: PD

Die Romanshorner Penergetic International AG ist für den diesjährigen Export Award von Switzerland Global Enterprise (S-GE) nominiert. Der Gewinner der drei Finalisten wird am 30. September gekürt. Überreicht wird der Award von Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin von S-GE. Penergetic exportiert seine Produkte in 35 Länder. CEO Cedric Wilhelm ist überzeugt von der speziellen Technologie, deren Wirksamkeit inzwischen von der Universität Warschau bestätigt ist. Er führt das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Ciril Wilhelm.

Haben Sie im neuen Firmengebäude und bei sich zu Hause den Aquakat und oder andere Produkte von Penergetic im Einsatz?

Cedric Wilhelm, CO-CEO

Penergetic International AG

PD

Cedric Wilhelm: Ja, selbstverständlich. Wir haben, sowohl im Firmengebäude als auch zu Hause, Aquakat-Modelle zur Wasservitalisierung an den Leitungen angebracht. Auch unsere Boden- und Pflanzenprodukte verwenden wir zu Hause. Wir sind und leben Penergetic.

Wie kam es dazu, dass Penergetic vor 20 Jahren von der ganzen Familie Wilhelm gegründet wurde?

Ciril Wilhlem, Co-CEO Penergetic International AG PD

Die Ursprünge unserer Tätigkeit gehen bis in das Jahr 1995 zurück. Damals wurde das gesamte Auslandsgeschäft der Firma Penac durch und über die Familie Wilhelm aus der Schweiz abgewickelt. Nach dieser ersten Phase wurde dann 2001 die Firma Penergetic International AG gegründet.

Noch eine Frage zur Geschichte. Sie sind von Meersburg an den teureren Standort Schweiz gewechselt, warum?

Die Penergetic International AG hatte ihren Sitz schon immer in der Schweiz. Der Wirtschaftsstandort Schweiz ist für uns ein Schlüsselfaktor. Er steht auch für unsere Partner und Kunden für ein hohes Qualitätsmerkmal. Deshalb sind und bleiben wir in der Schweiz und werden weiterhin in den hiesigen Standort investieren und diesen weiter ausbauen.

Der Standort der Penergetic International in Romanshorn. PD

In Meersburg haben Sie ursprünglich mit Roland Plocher gearbeitet, der ähnliche Produkte anbietet. Nun arbeitet sein Sohn Daniel bei Ihnen. Konflikt beseitigt?

Leider kam es zu Differenzen und einem Bruch in der Familie. Daniel Plocher und Birgit und Robert Wilhelm haben sich damals entschlossen, sich von Roland Plocher zu trennen. Es kam zur Gründung der Penergetic International. Damals entstand auch die Entwicklung der eigenen Technologie zur Herstellung der Penergetic Produkte. Die Weiterentwicklungen und Verbesserungen sowohl der Technologie als auch der Produktpalette werden nach wie vor durch die Geschwister Birgit Wilhelm und Daniel Plocher vorangetrieben und das Wissen seit einigen Jahren auch an die nächste Generation weitergegeben.

Ihre Produkte zeigen einerseits Wirkung, andererseits ist kaum zu begründen wodurch. Können Sie hier aufklären?

Eine Studie der Uni Warschau bestätigt die Wirksamkeit der Penergetic-Produkte PD

Die allgemeine Wissenschaft widmet sich in den letzten Jahren immer mehr dem Thema der elektromagnetischen Beeinflussung von Pflanzenwachstum und biologischen Systemen und es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Arbeiten und Studien. (Hier finden Sie ein Beispiel.)

Diese Studie erwähnt, dass man leicht in die esoterische Ecke gedrängt wird, wenn man sich mit Biostimulanzien beschäftigt, kommt dann aber zu handfesten Ergebnissen.

Grundsätzlich kann man sagen, dass alles Leben mit diesen elektromagnetischen Feldern, EMF, zusammenhängt und gesteuert wird. Penergetic Produkte werden in einem extrem niedrigen EM-Feld mit Frequenzen oder Frequenzmustern programmiert. Dadurch wirken die Produkte stimulierend auf biologische Systeme in deren Einsatzbereichen. Je nach Frequenz oder -muster werden unterschiedliche Systeme, Mikroorganismen oder Abläufe angeregt. Diese durch unsere Penergetic-Produkte stimulierten Effekte in der Landwirtschaft können jederzeit reproduziert werden. Die Entwicklung unserer Produkte basiert auf der Erhebung von Daten, Messungen sowie Erfahrungen durch Anwender und Institute weltweit.

Die Entwicklung der Penergetic-Produkte basiert auf weltweit zusammengetragenen Daten. PD

Sie bieten praktisch eine Art Homöopathie etwa für Tierhaltung, Zuckerrübenanbau und Gülle an?

Das ist so nur bedingt richtig. In der Homöopathie wird ein Wirkstoff verdünnt. Penergetic hingegen programmiert Frequenzen und Frequenzmuster auf Trägermaterialien. Das Penergetic Produktportfolio beinhaltet mehr als nur Produkte für Tierhaltung, Pflanzenbau und Gülle. Wir bieten den Kunden nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Lösungen für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft an. Penergetic entwickelt zusammen mit Landwirten und Fachleuten Hilfsprodukte zur Förderung der Biodiversität in Böden und zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, Produkte für mehr Effizienz im Acker- und Pflanzenbau sowie Produkte für ein besseres Tierwohl sowie zur Optimierung der Produktqualität.

Sind die Verfahren und Produkte patentiert?

Nein, wir behalten dieses Wissen familienintern unter Verschluss, um die Technologie über den Patentschutz hinaus als Alleinstellungsmerkmal zu bewahren.

Nun, immer wieder hagelt es Kritik wegen esoterischem oder gar faulem Zauber. Warum ist Penergetic International trotzdem ein seriöses Unternehmen?

Der Einfluss von EMF auf Systeme wie Tiere, Pflanzen und Menschen wird in der Wissenschaft nicht mehr bestritten. Es gibt unzählige wissenschaftliche Arbeiten, die dies belegen. So zum Beispiel eine aktuelle Studie des Instituts für Landwirtschaft der Universität für Biowissenschaften Warschau. Anfangs standen uns die Türen der etablierten Wissenschaft nicht gerade offen. Es gab vielmehr Gegenwind. Mittlerweile ist dies anders geworden und wir kommen zusehends mit der Erklärbarkeit und Entwicklung voran.

Was ergab die Warschauer Studie?

Die neuste Studie der Universität in Polen zeigt, dass es mit Hilfe von Penergetic möglich ist, beim Anbau von Zuckerrüben, den Einsatz von mineralischem Dünger um 30 Prozent zu reduzieren, ohne qualitativen und quantitativen Ertragseinbussen. Wenn man bedenkt, dass durch den Einsatz von Penergetic nicht nur der Ertrag gesichert werden kann, sondern auch das Bodenleben aktiviert wird und daraus langfristige Optimierungen resultieren, bietet sich das Produkt besonders für den herausfordernden Anbau von Zuckerrüben an.

Mit ihrem Produkfolio richtet sich Penergetic an Landwirte. PD

Gab es also einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft?

Wir sind der Meinung, es ist Aufgabe der Wissenschaft, neue Erkenntnisse nicht als nichtexistent abzutun, nur weil diese (noch) nicht in einschlägiger wissenschaftlicher Literatur beschrieben ist, sondern im Gegenteil für die neuen Beobachtungen entsprechende Erklärungen zu suchen und zu finden. Eine neue Entdeckung und Entwicklung kann gar nicht beschrieben und erklärt sein, da sie sonst ja nicht neu wäre.

Wer ist die Zielgruppe?

Unser Produktportfolio richtet sich weltweit an Landwirte, welche nachhaltige Lösungen für die langfristige Ertragssicherung suchen. Sei es im Einsatz rund um den Ackerbau, zum verbesserten Tierwohl und bei der Behandlung von Gülle und Kompost. Die Produkte gibt es auch im Kleingebinde für den heimischen Garten oder Haustiere.

Penergetic exportiert 95 Prozent. Nutzen auch Personen, Handwerker oder Landwirte in der Ostschweiz ihre Produkte, etwa beim Zuckerrübenanbau, der ja schwer zu kämpfen hat?

Ja, wir dürfen auch Landwirte aus der Ostschweiz zu unseren Kunden zählen. In der Schweiz haben wir zwei Vertriebspartner mit den Firmen Leu & Gygax für Boden- und Pflanzenprodukte sowie die Firma Walser für Gülle, Tierhaltung und Kompost.

Und welche Produkte werden demnächst ihr Portfolio erweitern?

Zuletzt haben wir zum Beispiel ein Produkt zur Wildtiervergrämung entwickelt und international lanciert.