Gift im Bodensee «Lächerliche Busse» trotz scharfer Gesetze: Was Ostschweizer Bundespolitikerinnen und -politiker zum Umweltskandal in Goldach sagen

Ein Grosskonzern lässt giftigen Löschschaum in den Bodensee fliessen und wird mit einer Busse von nur 5000 Franken bestraft. An laschen Gesetzen liege es nicht, sagen Ostschweizer Mitglieder des Bundesparlaments – und spielen den Ball an die Kantone zurück.