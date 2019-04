Künftiger Hochdorf-Grossaktionär Amir Mechria ist zuversichtlich Der Gründer der Tochter Pharmalys, Amir Mechria, appelliert auch an die Bauern. Livio Brandenberg

Der Hauptsitz des Milchverarbeiters Hochdorf. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Hochdorf, 11. April 2019)

Nach dem Aktionärsaufstand bei Hochdorf vor knapp zwei Wochen – Daniel Suter wurde als Verwaltungsratsräsident des Milchverarbeiters abgewählt und durch Bernhard Merki ersetzt – meldet sich Pharmalys-Gründer Amir Mechria zu Wort. «In fünf Jahren wird Hochdorf eines der profitabelsten Unternehmen in der Schweiz sein, wenn nun die dafür richtigen Massnahmen getroffen werden», sagt der künftige Grossaktionär im Interview mit der «Handelszeitung». Wegen einer Wandelanleihe wird Mechria nächstes Jahr rund 20 Prozent der Hochdorf-Aktien halten. «Manchmal geht es gar nicht um Kontrolle», so Mechria weiter. Wenn sich die Aktionäre einig seien über die Strategie, spiele es gar nicht so eine Rolle, wer wie viele Anteile an einer Firma halte.

Ausserdem schliesst Mechria einen Einzug in den Verwaltungsrat von Hochdorf nicht aus. Er habe heute zwar keine konkreten Pläne. «Aber wenn die Aktionäre eines Tages möchten, dass ich dabei sein soll, dann würde ich mir das überlegen.»

Über die Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP), die den Wechsel bei Hochdorf mitverantworteten, und die Bauern sagt Mechria: «Wir brauchen die Schweizer Bauern.» Er leitet nach wie vor die Geschicke der Kindernahrungsmittelfirma Pharmalys, die heute mehrheitlich Hochdorf gehört. «Pharmalys braucht sehr gute Milch. Die Bauern wollen sie verkaufen. Das passt zusammen», sagt Mechria weiter.

Hochdorf übernahm Ende 2016 die Aktienmehrheit an Pharmalys.