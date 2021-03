Krisenfest SFS kann Umsatzeinbruch abwenden und bleibt in der Gewinnzone SFS-CEO Jens Breu kündigt weitere Investitionen an und geht von einer Erholung der Wirtschaft aus. Ausserdem werde der Konzern zum Wachstum zurückkehren.

Die SFS Group Heerbrugg baut am Stammsitz die Produktion aus. PD

Die SFS Group AG ist ein Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionskomponenten. Der Hauptsitz befindet sich in Heerbrugg. Gemäss SFS-CEO Jens Breu konnte der Umsatzrückgang trotz Pandemie in Grenzen gehalten werden. So ist der Umsatz von 2019 1,78 Milliarden auf letztes Jahr 1,7 Milliarden Franken zurückgegangen. SFS werde weiter gezielt investieren. Er verwies dabei auch auf den Baustart einer neuen Produktionshalle am Stammsitz in Heerbrugg.

SFS ist noch immer in der Gewinnzone. Finanzchef Rolf Frei erklärte aber, dass der Konzerngewinn um fast 11 Prozent von rund 207 (2019) auf knapp 185 Millionen Franken zurückgegangen sei. Man habe im Vorjahr allerdings auch von steuerlichen Einmaleffekten profitiert. Während aus Solidarität mit den Mitarbeitern die Dividende während der ersten Covid-19-Welle um 30 Rappen gesenkt wurde, bleibe sie nun mit 1.80 Franken pro Aktie wieder stabil.

SFS-CEO Jens Breu blickt optimistisch in die Zukunft. Tobias Garcia

Aufschwung im zweiten Semester

Das Geschäftsergebnis profitierte vor allem durch eine kräftige Erholung im zweiten Semester. Die Nachfrage und positive saisonale Effekte hätten zu einer deutlich verbesserten Auslastung der Produktionskapazitäten geführt. Ausserdem habe man von einem konsequenten Kostenmanagement und positiven Mixeffekten profitiert, so Breu. Die Ebit-Marge (Gewinn vor Steuern) sei im zweiten Halbjahr um fast 17 Prozent angestiegen.

Im Ausblick betonte Breu, dass man von einer Erholung der Wirtschaft ausgehe. SFS werde wieder zum Wachstum zurückkehren. Voraussetzung sei allerdings, dass es nicht zu weiteren globalen Infektionswellen komme.