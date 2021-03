Krisenbeständig Georg Fischer trotzt der Krise – Umsatzeinbruch hält sich in Grenzen Der Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer schliesst 2020 besser ab, als zunächst erwartet.

Automatische Fertigung bei Georg Fischer.

Thomas Ulrich

GF, Spezialist für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen, für leichte Gusskomponenten in Fahrzeugen und für Hochpräzisionsfertigungstechnologie hat im zweiten Halbjahr 2020 ein deutlich besseres Ergebnis als im ersten Semester ausgewiesen. Das schreibt der Konzern in einer Mitteilung zum Geschäftsjahr 2020. Demnach beläuft sich der Umsatz von GF 2020 auf 3,2 Milliarden Franken. 2019 waren es nicht 3,7 Milliarden Franken gewesen. Die Differenz zum Vorjahr zeige die Folgen der stetig verschärften Covid-19-Einschränkungen in vielen Ländern, heisst es als Begründung.

Robuster Rohrleitungsmarkt

Organisch sei der Umsatz damit um 8,4 Prozent zurückgegangen, was weniger ist, als zunächst erwartet wurde. Stützen waren der robuste Rohrleitungsmarkt und die Erholung des globalen Automobilmarkts im zweiten Halbjahr. Der Konzerngewinn sank von 173 (2019) auf 116 Millionen Franken 2020.

Angesichts der guten Ausfinazierung des Konzerns sowie der Marktpositionierung werde der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende je Aktie von 15 Franken vorschlagen. 2019 waren es noch 25 Franken.