Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie: Krise im Aufschwung Ein Drittel der Betriebe in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) verdiente im guten Jahr 2018 zu wenig Geld. Der Branchenverband Swissmem ist um die ungenügenden Margen besorgt. Niklaus Vontobel und Charles Fehrenbach (SDA)

Swissmem-Präsident Hans Hess, hier an der Jahresmedienkonferenz des Verbands der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) vor zwei Jahren. Bild: Siggi Bucher/Keystone (28. Februar 2017)

Swissmem zog Bilanz zum Geschäftsjahr 2018. Insgesamt konnte der Dachverband erfreuliche Zahlen präsentieren zu den Industrien für Maschinen, Elektro und Metalle (MEM). Doch der Swissmem-Präsident Hans Hess zeigte sich «enttäuscht» und «in Sorge» über die ungenügenden Margen. Es bestehe die Gefahr, so Hess, dass ein Teil der Unternehmen auf der Strecke bleiben werde, wenn sich die Konjunktur abschwäche.

Doch der Reihe nach: Die Umsätze der gesamten MEM-Industrie legten im Vergleich zum Vorjahr um über 11 Prozent zu, die Auftragseingänge um 6,5 Prozent. Sowohl Grossfirmen als auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben glei­chermassen vom guten Umfeld profitiert. Entsprechend lag die Auslastung klar über dem langjährigen Mittelwert. Dies schlug sich in der Beschäftigung nieder. Es wurden 2018 in den ersten neun Monaten total 7800 neue Stellen geschaffen.

Auftragseingang ging zurück

Doch die Ertragslage wirft schwerwiegende Fragen auf. Zwar gaben deutlich mehr Unternehmen als im Vorjahr an, ihre Margen seien «übliche» oder «sehr gut». Doch insgesamt, so Swissmem, seien die Margenverluste noch immer nicht aufgeholt. Als die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Januar 2015 den Mindestkurs zum Euro aufhob, hatte die Branche grosse Margenverluste erlitten.

So konnte über ein Drittel der Betriebe nach wie vor keine ausreichende Marge erwirtschaften. Und das mitten in einen kräftigen konjunkturellen Aufschwung, wie ihn die Schweiz im Jahr 2018 erlebte. Rund 25 Prozent der Unternehmen wiesen eine zwar positive, aber unbefriedigende Marge aus, von 0 bis 5 Prozent. Weitere 13 Prozent der Betriebe verzeichneten gar einen operativen Verlust.

Damit sind die Swissmem-Branchen selbst in einem guten Jahr eine Industrie, in der über ein Drittel der Unternehmen nicht genug Geld verdient, um in die eigene Zukunft zu investieren. Auf Anfrage zeigte sich Hans Hess enttäuscht. Der Swissmem-Präsident habe gehofft, dass der Anteil von Unternehmen mit ungenügenden Margen auf 10 Prozent zurückgehen würde. Nun, da dies auch in einem konjunkturellen Hoch nicht geschehen sei, müsse man über die Bücher. «Wir werden die Ursachen analysieren.»

Der Aufschwung war kurz. Nach nur einem Jahr wird das konjunkturelle Bild trüber. Das zeigt die Entwicklung der vergangenen Quartale. So haben die Umsätze im dritten Quartal 2018 weniger zugenommen als in den ersten beiden. Im vierten Quartal setzte sich die Verlangsamung fort. Und der Auftragseingang, der die künftigen Umsätze indiziert, ging in beiden Quartalen zurück – im vierten Quartal stärker als im dritten. Swissmem verweist jedoch auf die sehr starke Vorjahresbasis.

Die Unternehmen zeigen sich denn auch klar weniger zuversichtlich über die weiteren Aussichten als noch ein Jahr zuvor. Lediglich ein Drittel der Unternehmen erwartet 2019 eine Zunahme der Aufträge, vor einem Jahr war es noch gut die Hälfte. Eine relative Mehrheit von 45 Prozent prognostiziert für das laufende Jahr beim Bestellungseingang eine Stagnation und knapp ein Viertel gar einen Rückgang.

Swissmem rechnet «aufgrund der konjunkturellen Abkühlung in den wichtigsten Absatzmärkten» ebenfalls nicht mit einer Wiederholung des starken Wachstums von 2018.