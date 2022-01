Kooperation Favarger: Maestrani spannt mit dem ältesten unabhängigen Schweizer Schoggihersteller zusammen Die Ostschweizer Maestrani, bekannt für Munz oder Minor, hat vom Genfer Mitbewerber Favarger dessen Marke Avelines übernommen und stellt diese Schoggiprodukte künftig in Flawil her. Ausserdem fasst Maestrani in Genf mit einer eigenen Firma Fuss.

Schokolade der Favarger-Marke Avelines, die neu Maestrani gehört. Bild: PD

Die beiden Schweizer Schokoladehersteller haben einige Jahre auf dem Buckel. Maestrani in Flawil gibt es seit 1852, Favarger in Genf gar seit 1826. Das Unternehmen bezeichnet sich als «ältester unabhängiger Schokoladehersteller in der Schweiz». Nun spannen die Unternehmen zusammen.

Künftig konzentriert sich Favarger in der Fabrik in Versoix auf Frischpralinés, Nougalines und weitere Spezialitäten. Dagegen werden Favargers Avelines-Produkte künftig von Maestrani in Flawil hergestellt – nach dem ursprünglichen, hundertjährigen Genfer Originalrezept. Auch die Herstellung der Faverger-Tafelschokoladen Héritage und Touristique geht an Maestrani über.

Avelines gehören neu Maestrani

Die Zusammenarbeit und Verschiebung eines Teils der Favarger-Produktion in die Ostschweiz dürfte in Genf rund zehn Arbeitsplätze kosten. Für die betroffenen Mitarbeitenden bestehe ein Sozialplan. Umgekehrt wird Maestrani operativ auch in Versoix aktiv sein, mit der neu gegründeten Avelines Chocolats SA und drei Angestellten. Damit wolle man «die lokale Präsenz und Nähe zum Konsumenten» sicherstellen.

Maestrani-Chef Christoph Birchler. Bild: Andri Vöhringer

Maestrani-Chef Christoph Birchler sagt, die Avelines-Produkte würden in der Region Genf praktisch im ganzen Detailhandel verkauft, von den Grossverteilern bis zu anderen Detaillisten, zudem in Touristenläden und in Duty-free-Geschäften. Die Marke Avelines gehört neu Maestrani. Dagegen bleiben die Produktelinien Héritage und Touristique im Besitz Favargers, und Maestrani stellt diese Tafeln im Auftragsverhältnis her.

Birchler zeigt sich überzeugt, dass die Genfer Präsenz mit der Avelines Chocolat SA «unsere Position in der Westschweiz stärken wird». Dass dies auch den Absatz von Maestrani-Produkten in der Romandie befeuern könnte, «war nicht unser erster Gedanke, aber wir nähmen es gerne mit».

Maestrani hat 2021 besser abgeschnitten als 2019

Die Favarger-Fabrik in Versoix. Bild: PD

Favarger verkauft seine Frischpralinés im Direktvertrieb in eigenen Geschäften, online und in Shop-in-Shops. Adrian Cachinero Vasiljevic, Chef des Familienunternehmens Favarger mit rund 50 Beschäftigten, äussert sich überzeugt, «dass die Kooperation mit Maestrani und die Konzentration auf die handwerkliche Herstellung von Frischpralinés unsere Position langfristig stärken wird». Laut Cachinero Vasiljevic denkt man an zusätzliche Verkaufsstellen oder neue Boutiquen in der Region.

Über das vergangene Geschäftsjahr 2021 sagt Birchler, Maestrani habe dieses «positiv abgeschlossen». Dank eines starken Herbsts und Jahresschlusses sei es besser herausgekommen als Mitte Jahr erwartet. Obwohl ein Teil des Geschäfts etwa in Duty-free-Läden oder in der Gastronomie (Kaffeebeilagen) noch harze, habe man in der Summe gar besser abgeschnitten als 2019. Dies dank Innovationen und neuer Kunden. Maestrani beschäftigt rund 150 Mitarbeitende.