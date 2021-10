Konsumgüter Unilever steigert Umsatz dank Übernahmen und Preiserhöhungen Konzernchef Alan Jope rechnet mit höheren Kosten auch im kommenden Jahr.

Die Unilever Schweiz GmbH hat ihren Sitz in Thayngen PD

Der Konsumgüterkonzern Unilever bekommt die globalen Einschränkungen durch die Corona-Krise weiterhin zu spüren. Das operative Umfeld sei nach wie vor unbeständig, teilte das Unternehmen in London mit. Unilever Schweiz hat den Sitz Thayngen. Dank Preiserhöhungen und Übernahmen legte der Umsatz im dritten Quartal aber dennoch um 4 Prozent auf knapp 13,5 Milliarden Euro zu. Aus eigener Kraft, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, erzielte das Unternehmen ein Wachstum 2,5 Prozent, was weniger ist als von Analysten erwartet. Für das Gesamtjahr geht Unilever beim Umsatz weiterhin von einem Wachstum aus eigener Kraft um 3 bis 5 Prozent aus. Die Aktien stiegen um Handelsstart um fast 2 Prozent.

Rohstoffe sind Preistreiber

Unilever erhöhte die Verkaufspreise im dritten Quartal teils deutlich. Vor allem die steigenden Rohstoffpreise hätten die Preisanpassung nötig gemacht, teilte das Management weiter mit. Gleichzeitig ist das Umsatzvolumen anderthalb Prozent zurückgegangen.

Unternehmenschef Alan Jope teilte mit: «Die Kosteninflation bleibt auf einem stark erhöhten Niveau und wird auch im nächsten Jahr anhalten.» Unilever habe bereits in allen Kategorien und Märkten mit Preismassnahmen reagiert und werde das weiterhin tun. Zudem wolle man die Produktivität steigern, um die gestiegenen Kosten auszugleichen. Er gehe davon aus, dass die Margenprognose gehalten werden könne. Diese erwartet Unilever auf dem Niveau des Vorjahres. (dpa)