Ende Woche finden in den USA die Game Awards 2018 statt. Die Preisverleihung ist in den letzten Jahren massiv gewachsen, neben den Preisen werden auch einige Spiele während der Show zum ersten Mal gezeigt. Epic Games liess bereits durchsickern, dass auch grosse News zu «Fortnite» zu erwarten sind. Schweizer Gamer müssen aber früh aufstehen, um die Show live mitzuverfolgen: Die Sendung beginnt am Freitagmorgen bereits um 2.30 Uhr.