Konjunktur Thurgauer Wirtschaft brummt wieder – der Aufschwung ist da Nach den Lockerungsschritten im März hat die Schweizer Wirtschaft zugelegt. Der Konsum hat angezogen und die Industrieproduktion ist deutlich gestiegen. Das gleiche Bild zeigt sich im Thurgau.

In der Thurgauer Industrie hat sich die Ertragslage verbessert. Urs Bucher

In den letzten Monaten hat die Thurgauer Wirtschaft zunehmend an Fahrt gewonnen. Industrie. DFas geht aus der neuesten Ausgabe des Thurgauer Wirtschaftsbarometers hervor. Demnach festigt sich der Aufschwung und in der Thurgauer Industrie setzt sich der rasante Aufschwung der Vormonate fort.

Im Juli 2021 beurteilten die Betriebe ihre Lage so gut wie seit Ende 2018 nicht mehr. Die Produktion zog im zweiten Quartal 2021 weiter an, die Kapazitätsauslastung erhöhte sich. Auch der Personalbestand sowie die Lager gelten nicht mehr als zu gross. Die Ertragslage, die sich im ersten Quartal erstmals wieder verbesserte, hellte sich weiter auf.

Auftragslage stark verbessert

Im zweiten Quartal gingen in der Thurgauer Industrie erneut mehr Bestellungen ein. Der Auftragsbestand liegt inzwischen wieder in einem üblichen Rahmen, jener aus dem Ausland gilt sogar verbreitet als hoch. Trotz der markanten Aufwärtsbewegung werden noch immer viele Industriebetriebe durch eine ungenügende Nachfrage gebremst. Für das dritte Quartal gehen die Thurgauer Industriebetriebe, gemäss Bericht, von einem langsameren Expansionstempo aus.

Einkaufspreise steigen

Die Produktion wird voraussichtlich weiter leicht steigen, der Bestellungseingang hingegen eher stagnieren. Verbreitet rechnet man mit höheren Einkaufspreisen, die wohl nur teilweise an die Kundschaft weitergegeben werden können. Für den längeren Zeitraum bis Ende Jahr erwarten die Industriebetriebe mehrheitlich eine unveränderte Geschäftslage.

Bau im Hoch, aber Arbeitskräfte fehlen

Auf dem Bau herrscht weiter Hochkonjunktur. Alex Spichale / AGR

Die Thurgauer Bauwirtschaft ist weiter im Hoch. Gemäss Wirtschaftsbarometer zog die Bautätigkeit im zweiten Quartal, ausgehend von einem bereits hohen Stand, weiter an und die Nachfrage nahm zu. Die Reichweite des Auftragsbestandes hat sich auf sechs Monate erhöht. Gebremst wird der Höhenflug durch einen Mangel an Arbeitskräften. Die Baubetriebe sind zuversichtlich, dass die gute Lage anhält. Im Gegensatz zu den letzten Quartalen dürften die Preise im Jahresverlauf steigen.

Positive Stimmung im Detailhandel

Im Detailhandel gibt es weniger Meldungen, dass das Geschäft schlecht geht. Gaetan Bally / KEYSTONE

Im Thurgauer Detailhandel hat sich die Stimmung weiter aufgehellt. Im zweiten Quartal stiegen die Warenverkäufe mengenmässig spürbar. Die Ertragslage hat sich vielerorts verbessert. Im Juli 2021 beurteilten die Detailhandelsbetriebe ihre Geschäftslage insgesamt als gut. Gegenüber der April-Umfrage ist vor allem bei kleineren Betrieben der Anteil an «Schlecht»-Meldungen zurückgegangen. Der näheren Zukunft sehen die Betriebe jedoch verhalten entgegen. Bis zum Jahresende 2021 rechnen sie mit einer minim besseren Geschäftslage.

Arbeitsmarkt entspannt sich

Der Thurgauer Arbeitsmarkt erholt sich zusehends. Seit Jahresbeginn sinken die Arbeitslosenzahlen, die Arbeitslosenquote ging, laut Bericht, zwischen Februar und Juli 2021 von 2,9 auf 2,2 Prozent zurück. Im Juli waren noch 3417 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 589 weniger als im Vorjahr. Im Vergleich zu vor der Pandemie sind die Arbeitslosenzahlen jedoch noch immer höher.

Die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich auch bei den Voranmeldungen zur Kurzarbeit. Im Juli 2021 reichten nur noch 52 Betriebe Voranmeldungen zur Kurzarbeit ein. Seit Beginn der Pandemie wurde der Arbeitsmarkt massgeblich durch Kurzarbeit gestützt. Bis August sind 261 Millionen Franken Covid-19-bedingte Kurzarbeitsentschädigungen an 4226 Firmen ausbezahlt worden. In diesem Jahr betrug die ausbezahlte Summe bereits 100 Millionen Franken.