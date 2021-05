KONJUNKTUR Ostschweizer Wirtschaft auf dem Weg der Erholung Der Impffortschritt und der Aufschwung auf dem Weltmarkt stimmen die Ostschweizer Unternehmer zuversichtlich. Das zeigen der neuste Bericht des Ostschweizer Konjunkturboards und das Thurgauer Wirtschaftsbarometer.

Die Bauwirtschaft verzeichnet bereits wieder Personalmangel. Bild: Toni Widmer

Mit dem Fortschritt der Impfkampagne und den damit in Aussicht gestellten Öffnungsschritten wird das Ende der Pandemie langsam absehbar. Die Zuversicht steigt auch in der Ostschweizer Wirtschaft, wie das Konjunkturboard Ostschweiz in seinem neusten Bericht schreibt. Der Geschäftslageindikator ist im zweiten Quartal 2021 in die Höhe geschossen. Der Indikator beruht auf einer Umfrage unter Schweizer Unternehmen, den die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich regelmässig durchführt.

Die Antworten der Firmen aus der Region stimmen auch das Konjunkturboard zuversichtlich. «Die Erholung der Weltwirtschaft und die Öffnungsschritte im Innern sorgen für Nachholeffekte und damit für wirtschaftlichen Schub», sagt der SGKB-Vertreter im Gremium, der Konjunkturexperte Beat Schiffhauer.

Thurgauer Industrie «verhalten positiv»

So nimmt denn gerade die exportorientierte Industrie weiter Fahrt auf. Das geht auch aus dem Thurgauer Wirtschaftsbarometer hervor, das auf derselben KOF-Umfrage basiert. Der Bestellungseingang der Thurgauer Industrie sei gestiegen, heisst es dort.

«Der Auftragsbestand wird erstmals seit Beginn der Pandemie nicht mehr als zu niedrig bezeichnet»

, heisst es weiter. Die Thurgauer Industrie blicke «verhalten positiv» auf die nächsten Monate.

Euphorie herrscht in der Ostschweizer Industrie also noch nicht. Ein Grund: «Die Ostschweizer Unternehmen sind eng mit der süddeutschen und der vorarlbergischen Wirtschaft verzahnt», sagt Jan Riss, Konjunkturboard-Mitglied für die IHK St.Gallen-Appenzell. Da in den Nachbarländern zum Teil noch Beschränkungen aufgrund der Pandemie herrschen, erholt sich die Wirtschaft dort nur allmählich. Vom Aufschwung in Asien und den USA kann die Ostschweizer Industrie weniger profitieren.

Jan Riss, wissenschaftlicher Mitarbeiter, IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Gleichzeitig spüren die Ostschweizer Unternehmen auch die Auswirkungen der steigenden Rohstoffpreise und der Engpässe in den Lieferketten. So erhole sich zwar die Auftragslage, die höheren Kosten könnten aber die Margen belasten, sagt Schiffhauer.

Hoffnung auf Erholung in den Nachbarländern

Trotzdem ist für das Konjunkturboard klar: «Der wirtschaftliche Aufschwung ist da und wird sich in den nächsten Monaten beschleunigen.» Denn mit weiteren Öffnungsschritten auch in den Nachbarländern werde auch die Ostschweizer Industrie von einem Nachholeffekt profitieren. Und bei den Preissteigerungen handle es sich wohl um einen temporären Effekt, sagt Jan Riss. Diese seien nicht nur durch die erhöhte Nachfrage getrieben.

«Viele Lieferketten müssen sich erst wieder einspielen.»

Eine breite Inflation sei aber nicht zu erwarten, sagt Riss.

Arbeitsmarkt stabilisiert sich

Der Aufschwung erfasst auch den Arbeitsmarkt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der Stellensuchenden weiter dem Vorkrisenniveau annähert, sagt Karin Jung, Vertreterin des St.Galler Amts für Wirtschaft und Arbeit im Konjunkturboard. Auch das Thurgauer Wirtschaftsbarometer geht von einer Stabilisierung am Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der Arbeitslosen ist heute tiefer als im April 2020, als die Krise begann.

Das zeigt sich auch in den Antworten der Unternehmen in der KOF-Umfrage. Zwar überwiegt die Zahl der Industrieunternehmen, die ihren Personalbestand als zu hoch einschätzen, noch die Zahl derer, die ihn als zu tief bewerten. Doch der Unterschied nimmt ab. Das zeige, dass es sich für die Betriebe gelohnt habe, auf grosse Entlassungswellen zu verzichten. Das sei auch dank der Kurzarbeitsentschädigung möglich gewesen, die noch einmal ausgeweitet wurde – immer noch sind viele Betriebe in Kurzarbeit.

Bereits als zu tief gilt der Personalbestand laut dieser Umfrage auf dem Bau. Das Baugewerbe war von der Coronapandemie vergleichsweise wenig betroffen. Auch im Thurgauer Baugewerbe habe sich die Lage noch einmal verbessert, hält das Thurgauer Wirtschaftsbarometer fest.

Einstige Einkaufstouristen kaufen online

Etwas unklar präsentiert sich die Lage für den Detailhandel. In den letzten Monaten habe dieser von den geschlossenen Grenzen profitieren können. Mit weiteren Öffnungsschritten auch in den Nachbarländern dürfte der Einkaufstourismus wieder zunehmen. «Die Pandemie hat eine gewisse Rückbesinnung aufs Regionale gebracht», sagt Jan Riss. Auch davon hätten Teile des Detailhandels profitieren können. Doch langfristig entscheide wohl das Portemonnaie.

Trotzdem werde der Einkaufstourismus wohl nicht aufs Niveau von vor der Krise zurückkehren. «Gerade viele Konsumenten, die stark auf die Preise schauen, haben während der Pandemie den Onlinehandel schätzen gelernt», sagt Riss. Und dort würden sie wohl auch bleiben.

Mit der Öffnung der Grenzen dürfte der Einkaufstourismus wieder einsetzen. Bild: Donato Caspari

Weiterhin in einer schwierigen Lage befänden sich Tourismus und Gastgewerbe, heisst es im Bericht des Konjunkturboards weiter. Was für alle Branchen gelte, gelte für Wirte und Hoteliers besonders: Die Entwicklung der Binnenwirtschaft hänge stark vom Impffortschritt ab.