KONJUNKTUR Ostschweizer Wirtschaft spürt hohe Energiepreise Die Folgen des Krieges haben die konjunkturelle Aussicht verändert, schreibt das Konjunkturboard Ostschweiz. Trotz höherer Energiepreise rechnet es aber weiterhin mit einer positiven Entwicklung.

Gerade die Industrie dürfte die höheren Energiepreise spüren. Bild: PD

Die russische Invasion in die Ukraine werde an der Ostschweizer Wirtschaft nicht spurlos vorübergehen, schreibt das Konjunkturboard Ostschweiz in einer Mitteilung. Gerade der Preisanstieg bei Energie und Rohstoffen betreffe auch die Unternehmen. Der starke Franken könne den Anstieg etwas dämpfen. Aber gerade Transportfirmen und energieintensive Industrien würden die Kostensteigerung spüren.

Lieferketten noch stärker belastet

Ausserdem könnten sich die seit längerem bestehenden Lieferengpässe bei verschiedenen Gütern verstärken. Es sei möglich, dass ein grosser Teil der Bahnfracht von China nach Europa, der sonst durch Russland verkehrt, auf Schiff und Luftfracht verlagert werde. Das könne zu zusätzlich steigenden Kosten und Lieferverzögerungen führen, heisst es in der Mitteilung weiter. Viele Firmen hätten zwar weiterhin volle Auftragsbücher. Das Fehlen einzelner Komponenten könne die Produktion aber da und dort zum Stillstand bringen.

Entscheidend sei, wie lange der Krieg andauere. Sollte sich die Lage in den kommenden Wochen entspannen, rechnet das Konjunkturboard mit einer Fortführung der wirtschaftlichen Erholung. Doch auch wenn der Krieg länger dauern sollte, rechnet das Konjunkturboard mit einer weiterhin positiven Entwicklung. Die Folgen würden aber Wachstumspunkte kosten.