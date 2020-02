Knall bei der Credit Suisse: Thiam tritt zurück Also doch: Im Führungsgremium der Credit Suisse kommt es zum Sesselrücken. Tidjane Thiam hat seinen Rücktritt bekanntgegeben, Nachfolger wird Thomas Gottstein. Die Aktie fällt um 4 Prozent.



(gb.) Per 14. Februar tritt Tidjane Thiam als CEO der Credit Suisse (CS) zurück. Dies meldet die Bank am Freitagmorgen in einer Mitteilung. Thiam sei mit dem Verwaltungsrat übereingekommen, dass er die Bank verlassen werde, heisst es in der Mitteilung. Thiam war seit 2015 CEO der Credit Suisse.

Die Aktien der CS reagierten empfindlich auf die Nachricht. Sie fallen am Freitag um 4 Prozent.

Einen direkten Zusammenhang des Rücktritts mit der Beschattungsaffäre der letzten Monate ist der Mitteilung nicht zu entnehmen. Doch in einem Statement betont Thiam erneut seine Unschuld in der Sache: «Ich hatte keinerlei Kenntnisse von der Beschattung zweier ehemaliger Kollegen. Zweifellos hat dies der Credit Suisse geschadet und zu Verunsicherung und Leid geführt. Ich bedauere das Vorgefallene und es hätte nie passieren dürfen.»



Letzten Herbst war publik geworden, dass die CS den damaligen Top-Manager und Leiter der internationalen Vermögensverwaltung, Iqbal Khan, von Detektiven überwachen liess. Khan reichte Ende September eine Strafanzeige wegen Drohung und Nötigung gegen die CS ein. Drei Monate stellte sich heraus, dass es sich bei Khan nicht wie von der Konzernleitung behauptet um einen Einzelfall gehandelt hatte. Auch der ehemalige Personalchef der Bank, Peter Goerke, wurde beschattet. Die CS machte Olivier Bouée, Thiams Stabschef und Vertrauten, für die Beschattung verantwortlich und kündigte ihm fristlos. Thiam wie auch Rohner beteuerten stets, nichts von der Beschattung der früheren CS-Mitarbeiter gewusst zu haben.

Chef der Credit Suisse Schweiz rückt nach

Im Communiqué lobt Verwaltungsratspräsident Urs Rohner den scheidenden CEO für seine Arbeit. Unter seiner Leitung habe die CS unter anderem eine strategische Neuausrichtung vorgenommen, die Kapitalreserven gestärkt, die Kosten reduziert und die Vielfalt gefördert.

Nachfolger Thiams wird das bisherige Geschäftsleitungsmitglied Thomas Gottstein. Seit 2015 ist er Leiter des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse. Insgesamt ist er seit 20 Jahren bei der Credit Suisse. Gottsteins Position als CEO der Credit Suisse Schweiz und als Geschäftsleitungsmitglied des Konzerns Credit Suisse Group wird André Helfenstein besetzen.