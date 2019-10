KMU-Tag: Heimat-Gründer Roger Koch warnt vor Gesundheitstrend

Vier Vertreter erfolgreicher Start-up-Unternehmen schilderten am Schweizer KMU-Tag ihre Erfolgsrezepte. Der direkte Zugang zum Endkunden und die Zusammenführung der Verkaufskanäle seien entscheidend, sagte Kilian Wagner, Chef und Mitbegründer von VIU, einem Schweizer Anbieter von Brillenmode. «Es beginnt alles mit der Qualität», betonte Anna Grassler, Mitinhaberin von Felfel. Dieses Start-up beliefert über 400 Unternehmen täglich mit hochwertigen Mahlzeiten und zählt bereits 90 Mitarbeitende. Die Meteomatics AG, die in St. Gallen 30 Mitarbeitende beschäftigt, erhebt mittels eigener Drohnen präzise Daten über die unteren Luftschichten und veredelt die gewonnen Daten, um sie in Form genauerer Wettervorhersagen anzubieten. Davon profitieren Kunden, vom Energiehandel über Versicherungen bis zur Autoindustrie. Sicherheit bis ins hohe Alter verspricht ein Hightech-Gerät, entwickelt von der Caru. Das ETH-Spin-off ist in 18 Monaten von zwei auf 25 Mitarbeitende gewachsen und hat laut Co-Chefin Susanne Dröscher bewusst junge Leute mit Potenzial eingestellt, um dieses mit Expertenwissen zu kombinieren. (msi.)