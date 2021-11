BESCHWERDE Klara-CEO Stalder antwortet Kritikern: «Sie nennen es Verlust, ich nenne es Investitionen.» Gewinn hat die Klara Business AG, die Neuerwerbung der Post, bisher noch nicht gemacht. Ihr CEO Renato Stalder nennt die Verluste aber Investitionen. Damit antwortet er auf Kritiker wie Abacus-Chef Claudio Hintermann. Der hat wegen des Klareine Beschwerde gegen die Post eingereicht.

Renato Stalder, CEO der Luzerner KLARA Business AG, im Schloessli Schoenegg. Patrick Huerlimann

2020 hatte die Post das Luzerner Start-up Klara übernommen. Und schon bald sorgte die Akquisition für Kritik bei er Konkurrenz. Das St.Galler Softwareunternehmen Abacus geht sogar rechtlich gegen die Übernahme vor. Letzte Woche reichte Abacus eine Beschwerde bei der Überwachungsbehörde PostCom ein und kündigte eine weitere Anzeige bei der Wettbewerbsbehörde Weko an.

Gerügt wird, dass die Post mit der Übernahme der Klara in völlig neue Geschäftsfelder vordringe. Klara bietet unter anderem Software-Tools für KMU-Administation wie Buchhaltung an. Dafür fehlten die rechtlichen Grundlagen. Ausserdem helfe die Post mittels Quersubventionen Klara, den Markt mit Gratisangeboten aufzurollen. Das Start-up habe bis jetzt nur Verluste geschrieben.

Verlust als Investition

Nun nimmt der CEO der Klara Business AG erstmals zu den Vorwürfen Stellung. Zu den Zahlen sagt Renato Stalder: «Sie nennen es Verlust, ich nenne es Investitionen.» Jedes Start-up verbrauche zu Beginn viel Geld. Bei einem heutigen Umsatz von drei Millionen Franken jährlich geht Stalder von Verlusten von rund 30 Millionen Franken bis 2024 aus.

Ausserdem biete Klara mehr als eine Buchhaltungssoftware. Zur Zeit habe Klara 30000 Kunden, monatlich kämen gut 1200 dazu. Während die Mehrheit die kostenlose Standardversion der Dienstleistungen nutzen, würden bereits 9000 für zusätzliche Module. Klara mische den Markt nicht mit unfairen Mitteln auf, sagt Stalder weiter.

«Wir bieten ein marktübliches Freemium-Modell an.»

Keine Vorzugskonditionen

Klara geniesse im Vergleich zu anderen Unternehmen auch keine Vorzugsbehandlung bei Post-Dienstleistungen.

Kritisiert wurde auch, dass die Post einen zu hohen Preis für Klara bezahlt habe. Schon kurz nach der Übernahme schrieb sie 32 Millionen ab. Stalder verweist darauf, dass über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart wurde. Für Klara sei die Post aber ein Wunschpartner gewesen. «Sie bietet strategisch Wachstumspotenzial», so Stalder. Auf die Kritik, dass Klara die Mehrheit der Softwareentwickler in Vietnam beschäftige, antwortet Stalder, man schaffe auch in der Schweiz Stellen, gerade im Kundensupport.