Kaufangebot Produktion in St.Gallen und die 2600 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben: CSL leitet die Übernahme der Vifor Pharma ein Der australische Biotechkonzern CSL hat den Angebotsprospekt zum Kauf aller Aktien des St.Galler Pharmaunternehmens Vifor veröffentlicht. CSL zeigt sich gewillt, unter anderem das Hauptwerk im Sittertobel zu erhalten, weiter auszubauen und die gesamte Vifor-Belegschaft zu integrieren.

Vorhang auf für das CSL-Übernahmeangebot für die St.Galler Vifor Pharma AG: Blick in die Vifor-Räumlichkeiten im Sittertobel. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 30. November 2021)

Der australische Biotechnologiekonzern CSL hat via seine Berner Tochter CSL Behring AG den 44-seitigen Angebotsprospekt zur geplanten Übernahme der St.Galler Vifor Pharma AG veröffentlicht. Demnach wird die Angebotsfrist voraussichtlich am 2. Februar 2022 beginnen und am 2. März 2022 um 16 Uhr enden.

Während dieser Zeitspanne können Aktionärinnen und Aktionäre des St.Galler Pharmaunternehmens ihre Vifor-Aktien CSL Behring andienen. CSL bietet je Vifor-Namenaktie 179.25 US-Dollar in bar. Das sind gegenwärtig rund 165 Franken. Das Angebot bewertet Vifor insgesamt mit 11,65 Milliarden Dollar.

Investor Martin Ebner macht Kasse mit seinem Vifor-Paket

Der Angebotspreis enthält eine Prämie von 36,7 Prozent auf dem Durchschnittskurs der Vifor-Aktie der 60 letzten Handelstage an der Schweizer Börse SIX vor der Publikation der Voranmeldung am 14. Dezember 2021. Am Montag schloss die Vifor-Aktie an der SIX auf 161.90 Franken.

Die Beteiligungsgesellschaft Patinex von Investor Martin Ebner und seiner Frau Rosmarie Ebner hat sich in einer Vereinbarung bereits verpflichtet, CSL ihre Vifor-Aktien anzudienen. Patinex hielt am 14. Dezember 2021 gut 15 Millionen Vifor-Aktien, was 23,2 Prozent des Aktienkapitals entspricht.

Verheissungen von CSL für die Ostschweiz

Im Angebotsprospekt schreibt der australische Konzern:

«CSL beabsichtigt, die derzeitigen Geschäftsaktivitäten von Vifor, unter Einschluss der Hauptproduktionsstätte von Vifor in St.Gallen, Schweiz, aufrechtzuerhalten und zu unterstützen und ist bestrebt, diese zu erweitern.»

Weiter heisst es:

«CSL ist bestrebt, die mehr als 2600 qualifizierten und talentierten Mitarbeiter von Vifor in sein globales Team zu integrieren.»

Am operativen Hauptsitz der Vifor in St.Gallen sind 330 Beschäftigte aktiv, und der Standort im Sittertobel wird weiter ausgebaut. So entsteht hier bis 2023 der Multicube. Dieser wird eine weitere Produktionslinie für den Wirkstoff des Eisenpräparats Ferinject beherbergen, aber auch freien Platz schaffen für künftige Projekte.

Der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock ist bei beiden Firmen dabei

Der CSL-Konzern hat 25’000 Angestellte. In der Schweiz hat die Tochtergesellschaft CSL Behring zwei Standorte. Im Wankdorf in der Stadt Bern sind gut 1750 Mitarbeitende tätig. Am zweiten Standort in Lengnau, der 2021 in Betrieb ging, sollen im Endeffekt bis zu 300 Stellen geschaffen werden.

Vifor stellt neben Präparaten gegen Eisenmangel auch solche gegen Nieren- und Herzerkrankungen her. CSL ist schwergewichtig im Geschäft mit Blutplasmaprodukten tätig. Ein weiteres Geschäftsfeld sind Grippeimpfstoffe. Grösste Aktionärin der australischen CSL ist mit einem Anteil von 6,02 Prozent die US-Investmentgesellschaft Blackrock. Diese ist auch an Vifor beteiligt, mit 5,47 Prozent.

CSL will alle Vifor-Aktionärinnen und -Aktionäre loswerden

Damit das öffentliche Kaufangebot zustande kommt, will CSL mindestens 80 Prozent aller Vifor-Aktien angedient bekommen. Die Angebotsfrist kann auf Wunsch von CSL um bis zu 40 Börsentage verlängert werden. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben die beabsichtigte Transaktion jeweils einstimmig genehmigt.

CSL macht allerdings klar, dass man eine vollständige Übernahme mit anschliessender Dekotierung der Vifor-Aktie anstrebt. Dazu will CSL möglichst über 90 Prozent der Vifor-Aktien einsammeln. Sollte CSL nach dem Vollzug 90 bis 98 der Vifor-Aktien kontrollieren, sei geplant, Vifor mit einer CSL-Gesellschaft zu fusionieren. Im Falle von über 98 Prozent will CSL die restlichen Vifor-Aktien, die dann noch im Publikum liegen, für kraftlos erklären lassen. In beiden Fällen würden die verbliebenen Vifor-Aktionärinnen und -Aktionäre abgefunden.

Sollte das Angebot nicht zustande kommen, hat sich Vifor verpflichtet, an CSL einen Betrag von 200 Millionen US-Dollar zu bezahlen.