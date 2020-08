Video Kampf ums Überleben: Holidaycheck baut insgesamt 100 Stellen ab – auch der Standort in Bottighofen ist betroffen Das Ferienportal Holidaycheck ist von der Coronakrise schwer getroffen worden. 20 Prozent des Personals, gegen 100 Mitarbeitende, sollen entlassen werden. Rund die Hälfte der insgesamt 500 Beschäftigten arbeiten am Standort Bottighofen bei Kreuzlingen.

Die Coronakrise trifft das Ferienportal Holidaycheck schwer. 20 Prozent des Personals sollen entlassen werden Screenshot Homepage Holidaycheck

Holidaycheck Schweiz hat beim Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) die Massenentlassung angemeldet. Das bestätigt AWA-Chef Daniel Wessner. Er äussert Bedauern über den Personalabbau, denn bislang galt Holidaycheck als aufstrebende, erfolgreiche und gesunde Firma.

Konsultationsverfahren angelaufen

Aber der AWA-Chef betont auch, dass die Reisebranche von der Pandemie besonders hart getroffen wurde. Am Beispiel von Holidaycheck sehe man, dass auch Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen nicht nur zu den Gewinnern der Krise gehörten. Nun gelte es den Mitarbeitenden zur Seite zu stehen. Erst nach dem Konsultationsverfahren wisse man genauer, wie stark der Standort Bottighofen betroffen sei. Dort arbeiten auch zahlreiche Grenzgänger. Diese müssen ihre Ansprüche im Land des Wohnorts anmelden. Schliesslich sagt Wessner, dass er mit weiteren Entlassungen bei Unternehmen rechne, die besonders heftig von der Krise getroffen worden sind.

Bei Holidaycheck selbst sagt Sprecherin Ulrike Mittereder: «Alle Standorte in Deutschland, Polen und der Schweiz, also Bottighofen, sind vom geplanten Personalabbau betroffen. In Bottighofen befinden wir uns gerade in der Konsultationsphase, die noch bis nächste Woche läuft. Die genaue Anzahl der vom geplanten Personalabbau betroffenen Mitarbeitenden steht derzeit noch nicht fest.»

Umsatz praktisch auf Null eingebrochen

Auf jeden Fall muss der neue, seit Mai amtierende Chef von Holidaycheck, Marc Al-Hames, das Unternehmen durch seine bislang schwerste Krise führen. Laut Unternehmensangaben ist der Umsatz für das erste Halbjahr 2020 auf 0,8 Millionen Euro nach zuvor 74,9 Millionen Euro eingebrochen. Ausserdem muss ein Verlust von fast 70 Millionen Euro verkraftet werden.

Die Restrukturierungsmassnahmen des Reiseunternehmens sind in vollem Gang. Das deutsche Touristikmagazin FVW schreibt, dass sich die Holidaycheck Group, eine börsennotierte Tochter des deutschen Medienkonzerns Burda, aus den Niederlanden zurückzieht und die beiden Portale Meteovista und Zoover verkauft. Damit sei die einst gross angelegte Expansion jenseits der deutschsprachigen Märkte abgeblasen.

Das Geschäft in Polen wurde inzwischen eingestellt, die verlustreichen Töchter in Frankreich sind abgestossen. Die Tochter Meteovista, die im Benelux-Raum Wetterportale betreibt, wird an die niederländische Gesellschaft Infoplaza verkauft. Bei Holidaycheck heisst es demnach, dass man sich nun ganz auf den Kernbereich Reise im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz konzentriere.