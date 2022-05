Käsemarkt Appenzeller Käse wiederholt Superjahr und steigert den Export Die Sortenorganisation Appenzeller Käse liegt 2021 nur leicht unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Im Exportgeschäft wurde der Absatz deutlich gesteigert, sodass die Sortenorganisation ihr zweitbestes Ergebnis erzielt hat.

Appenzeller Käse ist im Ausland immer begehrter. Ralph Ribi

Im letzten Geschäftsjahr hat die Sortenorganisation Appenzeller Käse 9743 Tonnen Appenzeller Käse produziert, was das zweitbeste Resultat in der Geschichte von Appenzeller Käse darstellt. 2020 waren es gut 10'000 Tonnen. Zugenommen hat der Verkauf von Appenzeller Bio sowie Appenzeller Edel-Würzig. Weiter teilt die Sortenorganisation mit, dass neu der Appenzeller Höhlengold lanciert wurde.

Ausserdem konnten demnach mit Partnern aus der Industrie Lizenzverträge für verarbeitete Produkte mit Appenzeller Käse abgeschlossen werden. Hier sieht die Sortenorganisation noch Potenzial. Lieferschwierigkeiten habe es nicht gegeben.

Die Verfügbarkeit sei über das gesamte Sortiment hinweg sichergestellt gewesen.

Schweizer Markt nimmt ab

Das starke Inlandswachstum von 15 Prozent 2020 konnte unterdessen nicht wiederholt werden. Zu gross sei hier der Einfluss des Lockdowns sowie der Grenzschliessungen im Vorjahr gewesen, die einen starken Heimkonsumschub ausgelöst hatten. So wurden 4459 Tonnen Appenzeller Käse verkauft, was zum Vorjahr einem Rückgang von 7,4 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 bleibe damit aber immer noch ein Zuwachs von 6,4 Prozent bestehen. Ermöglicht worden sei dieses Resultat durch verschiedene Distributionsgewinne in der Deutsch- und Westschweiz, durch Verpackungsoptimierungen, Lancierung von Innovationen, neue Lizenzverträge mit Industriepartnern, die Wiederaufnahme von Degustationen und Aktivverkäufen im Detailhandel sowie durch die neu aufgesetzte Werbekampagne.

Auslandsgeschäft nimmt zu

Das Exportgeschäft verzeichnete gemäss Sortenorganisation eine Zunahme von 5,8 Prozent auf 5108 Tonnen. Damit stieg der Exportanteil am Gesamtgeschäft auf 53,4 Prozent. Wachstumsmärkte waren vor allem Benelux und Frankreich. Der moderate Rückgang in Deutschland von minus 2,1 Prozent sei so überkompensiert worden.

Produktion von Appenzeller Käse in der Schaukäserei in Stein. Ralph Ribi

An der Gesellschafterversammlung wurden ausserdem verschiedene neue Regelungen im Themenbereich Nachhaltigkeit und Tierwohl im Basisreglement verankert. So gilt für die Milchproduktion der Branchenstandard nachhaltige Schweizer Milch (BNSM) als minimaler Standard. Alles Jungvieh ab einjährig sowie die Milchkühe der Betriebe müssen zudem entsprechend dem Tierwohlstandard «Raus» gehalten werden. Sofern ein Betrieb Soja verfüttert, darf einzig Soja eingesetzt werden, welches dem Standard des Soja Netzwerkes Schweiz entspricht und aus dem Herkunftsgebiet der Schweiz oder Europa unter Ausschluss von Russland sowie von Russland annektierter Gebiete stammt. Damit ist der Einsatz von Soja aus Übersee tabu.

Aber auch die Käsereien und Handelsfirmen werden zur Nachhaltigkeit verpflichtet. So müssen die Käsereien beim Branchenstandard nachhaltige Schweizer Milch angemeldet sein und die Branchenlösung «Energiemodell nach 2021» einhalten oder die «Fromarte Checkliste Nachhaltigkeit» umsetzen. Die Handelsfirmen verpflichten sich, bei Energie und Transport Lösungen zu wählen, welche dem Standard DIN ISO 14001 genügen. Diese legt einen Schwerpunkt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess als Mittel zur Erreichung der jeweils definierten Ziele in Bezug auf die Umweltleistung einer Organisation.