KÄSE Wechsel an der Spitze der Tilsiter-Sortenorganisation Neun Jahre lang hatte Peter Rüegg die Sortenorganisation Tilsiter geführt. Nun tritt er zurück. Der Nachfolger ist bereits bekannt.

Peter Rüegg gibt die Geschäftsführung der Sortenorganisation Tilsiter ab. Andrea Stalder

Die Geschäftsstelle der Sortenorganisation Tilsiter wird reorganisiert und in neue Hände übergeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Nachfolger wurde Urs Hänni bestimmt. Er soll am 1. Mai die Stelle antreten. Zuerst muss er aber am 26. April von der Gesellschafterversammlung bestätigt werden.

Laut der Mitteilung stammt Hänni aus einer Käserfamilie aus Illnau. Er hat sowohl die Käserlehre wie auch die Molkereifachschule absolviert. Seit 2006 ist er bei Aldi als Buying Director tätig.

Die Sortenorganisation habe sich im vergangenen Jahr intensiv mit der Zukunft der Sorte beschäftigt und mit einem Expertenteam die strategischen Grundlagen durchleuchtet und angepasst. Tilsiter mache sich damit fit für die Zukunft, heisst es in der Mitteilung. «Es liegt viel Arbeit vor uns und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnern.»

Die Organisation dankt aber auch dem abtretenden Direktor Peter Rüegg. Er habe mit viel Geschick und Umsicht für stabile Verhältnisse gesorgt, insbesondere in finanzieller Hinsicht.