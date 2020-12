Justiz «Die Kortleitners lassen nicht locker»: Weitere Anzeigen im Streit mit der St.Galler Kantonbank um mutmasslich verschwundene Millionen Ihr ehemaliger Kundenberater der Bank soll sie um einen Teil ihres Erbes gebracht haben, sagen die Gebrüder Kortleitner. Nach mehreren Strafanzeigen und Zivilklagen ziehen die beiden Männer nun die Bank vor die Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken. Der Vorwurf lautet auf aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung.

Jörg Kortleitner, der sich um einen Teil seines Millionenerbes betrogen sieht. Bild: Urs Bucher (22. November 2019)

Darum geht es:

Die Gebrüder Jörg und Martin Kortleitner, die von ihrer Grossmutter je mehrere Millionen Euro geerbt haben, haben 2017 und 2018 Strafanzeige gegen ihren damaligen Kundenberater bei der Filiale Rheineck der St.Galler Kantonalbank eingereicht. Sie werfen ihm Veruntreuung, Betrug, Erschleichen von Unterschriften, Urkundenfälschung, Verstoss gegen das Geldwäschereigesetz und aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor.

Konkret drehen sich die Vorwürfe an den damaligen Kundenberater um ungerechtfertigte Barauszahlungen, unberechtigte Darlehen, Falschberatung bei Hypothekenaufnahmen und Wertschriftenanlagen, nicht genehmigte Wertschriftengeschäfte usw.

Allein Jörg Kortleitner spricht davon, er habe einen Schaden erlitten von über 2 Millionen Franken. Davon entfielen lut seinen Angaben 1,4 Millionen auf «ungerechtfertigte Barauszahlungen».

Nun haben die Rechtsvertreter der Brüder Kortleitner eine weitere Anzeige eingereicht.

Verdacht auf Verstösse gegen die Standesregeln

Ein Jahr war es ruhig um den Fall Kortleitner. Zuletzt hatten die Brüder im November 2019 auch Strafanzeigen eingereicht gegen drei Vorgesetzte ihres damaligen Kundenberaters und subsidiär gegen die St.Galler Kantonalbank (SGKB) selber. Neben den meisten Delikten, die sie ihrem Berater vorwerfen, bezichtigen sie das Trio darüber hinaus der ungetreuen Geschäftsbesorgung.

Am Mittwoch haben die Brüder Kortleitner nun eine Anzeige bei der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) eingereicht. Dies zuhanden der unabhängigen Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken (AK VSB). In der Anzeige geht es um Verstösse gegen die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB). Verletzungen der Standesregeln können millionenschwere Strafen zur Folge haben.

Mit der Anzeige zielen die Brüder Kortleitner darauf ab, «eine Untersuchung gegen die St.Galler Kantonalbank AG wegen aktiver Beihilfe zur Steuerhinterziehung bei in Deutschland wohnhaften Bankkunden» zu erwirken. So machte beispielsweise Martin Kortleitner geltend, mit ungenehmigten Transaktionen über seine Konten habe sein damaliger SGKB-Berater deutschen Kunden der Bank geholfen, unversteuerte Gelder am Fiskus vorbei zurück nach Deutschland zu transferieren.

Verletzt eine Bank die Sorgfaltspflicht, kann sie das teuer zu stehen kommen Die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) ist Teil der Schweizer Regulierung, um Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Die VSB verbietet zudem die aktive Beihilfe zur Kapitalflucht oder Steuerhinterziehung. Mit der 1977 eingeführten VSB war die Schweiz laut der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) «eine Pionierin bei der Identifizierung des Vertragspartners und der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten». Die VSB wird periodisch revidiert, in der Regel alle fünf Jahre, und liegt aktuell als VSB 20 vor. Eine von der SBVg auf fünf Jahre gewählte Aufsichtskommission (AK VSB) und spezielle Untersuchungsbeauftragte beurteilen Verstösse gegen die Vereinbarung. Im Falle der Verletzung der Standesregeln kann der fehlbaren Bank eine Konventionalstrafe von bis zu 10 Millionen Franken auferlegt werden, die anschliessend durch die SBVg einem gemeinnützigen Zweck zugeführt wird. (T.G.)

Staatsanwaltschaft hat den damaligen Kundenberater vorgeladen

Im Juni 2019 haben die Brüder Kortleitner beim Kreisgericht St.Gallen bereits Zivilklagen gegen die SGKB eingereicht. Jurist Jörg Wipfli, der den Fall für die Kortleiterns koordiniert, sagt, es handle sich um eine Stufenklage. In einem ersten Schritt wolle man Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft erwirken. Damit wollen die Kortleiterns die Bank zur Herausgabe von Dokumenten zwingen, die Aufschluss geben über Kontotransaktionen, die von den Brüdern beanstandet werden. Erst wenn man klarer sehe, werde man entscheiden, welche Summe auf Schadenersatz man vor Gericht geltend machen wolle, sagt Wipfli.

Die Filiale Rheineck der St.Galler Kantonalbank, wo der damalige Kundenberater der Kortleitners gearbeitet hat. Bild: Ralph Ribi (19. November 2019)

Die Strafanzeigen der Kortleitnerns von 2017 und 2018 gegen ihren damaligen Kundenberater liegen beim Kantonalen Untersuchungsamt, Gruppe Wirtschaftsdelikte, in St.Gallen. «Nach Monaten des Stillstands», wie Wipfli sagt, kam in den vergangenen Wochen Bewegung in den Fall. Demnach hat der damalige Berater im Spätherbst 2020 betreffend der ihm vorgeworfenen Delikte zwei Vorladungen der Staatsanwaltschaft St.Gallen Folge geleistet. Für eine dritte Vorladung ist er Anfang Januar 2021 aufgeboten.

Anzeigen in Deutschland könnten folgen

Hinzu kommt, dass die Kortleiterns neben der Anzeige an die Aufsichtskommission VSB zusätzlich zwei Anzeigen in Deutschland erwägen. Die eine beim Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die andere beim Finanzamt für Strafsteuersachen in Köln. Dies werde momentan geprüft, sagt Wipfli. Dahinter stecke die Vermutung, «dass weitere SGKB-Kunden betroffen sein könnten», also dass auch Konten weiterer Kunden zur Geldwäscherei missbraucht worden sein könnten.

Der Fall zieht sich nun schon mehrere Jahre hin. Im November 2019 sagte Jörg Kortleitner in diesem Zusammenhang in einem Gespräch in seinem Haus, es gehe ihm schlecht, miserabel: «Ich schlafe mit meinen Problemen ein.» Laut Jürg Wipfli hat sich an der Befindlichkeit nichts Wesentliches geändert. Dennoch, so Wipfli: «Die Kortleitners lassen nicht locker.»

Die Bank will bald Stellung beziehen

Die SGKB hat sich im November 2019 gewehrt und die meisten Vorwürfe zurückgewiesen. Die Bank äusserte ausserdem «Bedauern, dass es in einer Kundenbeziehung so weit kam» und begrüsste es, das «über die strittigen Punkte und einen allfälligen Schaden» ein Gericht urteilen werde.

Konfrontiert mit der jüngsten Entwicklung, hat SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer eine Stellungnahme der Bank für den Nachmittag angekündigt.