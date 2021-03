JUNGUNTERNEHMERPREIS Mit Software, Sprudelwasser und Nahrungsergänzung im Kampf um den Diamanten Fünf Firmen haben es ins diesjährige Finale geschafft im Wettstreit um den Startfeld Diamant. Bereits vergeben ist der Publikumspreis.

Getränk der Altstätter Sparklys Switzerland AG, die im Wettstreit um den Startfeld Diamant den Publikumspreis gewonnen hat. Bild: PD

Der Jungunternehmerpreis Startfeld Diamant wird alljährlich von der St.Galler Kantonalbank in Zusammenarbeit mit dem Innovationszentrum Startfeld verliehen, 2021 zum zehnten Mal. Und das sind die diesjährigen Finalisten, erkoren aus 23 Bewerbungen:

Fünf junge Firmen, fünf Innovationen Die Bottle+ aus St. Gallen geht mit einer wiederverwendbaren und in der Schweiz hergestellten Wasserflasche ins Rennen, die Sprudelwasser jederzeit und überall ermöglicht.

Die CAOS AG aus St. Gallen hat eine Software entwickelt, die das Berechtigungs- und Benutzermanagement für Unternehmen und Organisationen übernimmt.

Die Galventa GmbH aus St. Gallen hat patentierte Nahrungsergänzungsmittel im Angebot. Diese erlauben es laut Mitteilung, den Schlaf-Wach-Rhythmus gezielt zu steuern.

Die Gossik AG aus Wittenbach hat eine Produktivitäts-App entwickelt. Diese lerne von den Erfahrungen der Nutzer, um die Erreichung individueller Ziele zu unterstützen.

Die Kaspar& AG aus St. Gallen bietet eine All-in-one-Lösung für Bezahlen, Anlegen und Vorsorgen. Die Anmeldung in der Kas­par&-App erfordere fünf Minuten, ein Smartphone und einen Franken Startkapital.

Alkoholisches Getränk ergattert Publikumspreis

Der Startfeld Diamant wird am 8. Juni 2021 verliehen. Bereits bekannt ist die Gewinnerin des Publikumspreises in Höhe von 2500 Franken für die meisten Stimmen im Online-Voting: Er geht an die Sparklys Switzerland AG aus Altstätten, die alkoholische Erfrischungsgetränke mit wenig Kalorien verkauft.