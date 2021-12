JUNGUNTERNEHMEN Gründungsfieber auch im zweiten Coronajahr Im ausgehenden Jahr wurden in der Schweiz erstmals über 50'000 neue Firmen gegründet. Auch in der Ostschweiz erreichen die Firmengründungen Rekordwerte. Und das trotz Lockdowns und Pandemie.

Viele Handwerker im Baugewerbe gründeten 2021 eigene Firmen. Bild: Boris Bürgisser

Schon bald zwei Jahre dauert die Coronapandemie an. Und genau so lange sind viele Wirtschaftszweige von den Folgen und den Massnahmen gegen das Virus betroffen. Und trotzdem erlebte die Schweiz in dieser Zeit einen regelrechten Gründungsboom: Bereits 2020 stieg die Zahl der neu ins Handelsregister eingetragenen Firmen deutlich an. Und auch dieses Jahr gibt es ein neues Rekordergebnis: Erstmals wurden in einem Jahr über 50'000 Firmen gegründet, wie die Plattform Startups.ch meldet, eine Zunahme um 3440 Firmen.

Auch in der Ostschweiz entschieden sich Tausende für die Selbstständigkeit: In den Kantonen St.Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell wurden 2021 4573 neue Firmen eingetragen, das sind 300 mehr als 2020.

Neuer Rekord bei Firmengründungen Neu eingetragene Firmen 2020 2021* +/- % Schweiz 46 842 50 282 7 St.Gallen 2 419 2 684 11 Thurgau 1 381 1 453 5 Ausserrhoden 337 327 –10 Innerrhoden 139 109 –22 Ostschweiz (mit SH, GR, GL) 5 847 6 231 7 Zürich 8 430 8 866 5 Zentralschweiz 6 749 7 437 10 Nordwestschweiz 10 586 11 377 7 Romandie 13 154 14 092 7 Tessin 2 076 2 279 10 *Bis 29.12.2021

Ein wichtiger Treiber des Gründungsbooms seien die weiterhin tiefen Zinsen, sagt Michele Blasucci, Geschäftsführer von Startups.ch. «Das führte zu grosser Bautätigkeit, gerade auch im Um- und Ausbau.» Befeuert wurde der Ausbauboom auch von der fortdauernden Pandemie. Die Leute waren mehr zu Hause und wünschen sich eine Veränderung. «Viele Handwerker haben gesehen, dass es genug zu tun gibt. Und sie wollen ihr eigener Chef sein.» So sind gerade im Baugewerbe im letzten Jahr zahlreiche neue Unternehmen gegründet worden, gerade auch in der Ostschweiz.

Trend zum Teilzeit-Unternehmertum

Doch die Pandemie steigerte nicht nur den Bedarf nach Handwerkern. «Man war öfter zu Hause und hatte mehr Zeit, sich über die Zukunft Gedanken zu machen», sagt Blasucci. «Viele starten deshalb neben dem Hauptberuf eine selbstständige Nebentätigkeit.»

Michele Blasucci ist Geschäftsführer von Startups.ch.

Eine eigene Geschäftsidee auszuprobieren war laut einer Umfrage von Startups.ch die Hauptmotivation bei rund 50 Prozent der Gründer. 30 Prozent hatten genug von Vorgesetzten und wollten selber Chef sein. Rund 10 Prozent hoffen primär auf finanziellen Erfolg.

Angst vor dem Scheitern

Wichtigstes Hindernis war für die befragten Gründer die Angst vor dem Misserfolg, sagt Blasucci. «Das zeigt, dass die Kultur des Scheiterns in der Schweiz noch nicht angekommen ist.» Allerdings ist die Angst nicht unberechtigt: «Gut die Hälfte der neu gegründeten Unternehmen gibt es nach drei Jahren nicht mehr.» Für 30 Prozent war die Kapitalbeschaffung die grösste Hürde. Und 15 Prozent bekundeten Mühe, eine Geschäftsidee zu finden.

Die meisten der neu gegründeten Firmen dürften zwar klein bleiben, sagt Blasucci. Sie würden in den ersten Jahren mit höchstens ein bis zwei Mitarbeitenden rechnen.

«Doch bei 50'000 Firmen ist das doch eine ansehnliche Zahl von Arbeitsplätzen.»

Nicht nur bei den Gründungen haben sich die Befürchtungen über die Folgen der Pandemie nicht erfüllt. Auch die Konkurswelle lässt weiter auf sich warten. In der Ostschweiz sanken die Konkurse noch einmal um ein knappes Viertel. «Das hat mit den Covid-Krediten des Bundes zu tun», sagt Blasucci.

Trotzdem blickt Blasucci nicht nur optimistisch in die nähere Zukunft. Eine Prognose für 2022 sei wegen Corona schwierig. Sollte die Pandemie nicht merklich eingedämmt werden können, geht Michele Blasucci von einer eher durchwachsenen Entwicklung aus.