Offene Stellen in Hülle und Fülle: Jobmotor in der Ostschweiz läuft auf vollen Touren In der Ostschweiz brummt der Stellenmarkt. Im gesamtschweizerischen Vergleich belegt sie mit einem Plus von 23 Prozent den ersten Platz. Schweizweit sind es durchschnittlich plus 9 Prozent. Stefan Borkert

Informatiker und Techniker sind gesuchte Berufsleute. (Bild: Fotolia)

In der Ostschweiz werden viele Jobs ausgeschrieben. Gesucht sind Techniker und Informatiker. Das ist ein Ergebnis, das Adecco zusammen mit der Uni Zürich herausgefunden hat. Adecco und die Uni Zürich ermitteln einen Jobindex mit dem sperrigen Namen «Adecco Group Swiss Job Market Index». Dieser Index ist schweizweit im zweiten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9 Prozent angestiegen. «Der Schweizer Stellenmarkt wächst, allerdings vor allem in Berufsgruppen, die weniger von der Konjunktur abhängen, wie Lehrpersonal und öffentliche Dienstleistungen», sagt Nicole Burth, Geschäftsführerin der Adecco-Gruppe Schweiz.

Andere Berufe würden die negativen Konjunkturprognosen bereits zu spüren bekommen. In den Berufsgruppen von Finanz und Treuhand ziehe sich die Stagnation des Vorquartals fort, kommentiert sie. «Diese Entwicklung ist typisch für die Spätphase eines Konjunkturzyklus.»

Sowohl der anhaltende Fachkräftemangel als auch die getrübten Konjunkturaussichten würden dazu führen, dass Unternehmen sich bemühen, gesuchte Talente zu finden und langfristig an sich zu binden, erklärt Marius Osterfeld, Ökonom bei Swissstaffing, dem Verband der Temporärbranche. «Das spiegelt sich auch im abnehmenden Temporärmarkt wider.»

Techniker und Informatiker sind gesucht Stellenausschreibungen im zweiten Quartal 2019, Veränderung zum Vorjahresquartal in Prozent Technik und Informatik Unternehmensdienstleistungen Persönliche und soziale Dienstleistungen Industrie und Bau Ostschweiz total 2. Quartal 2019 0 10 20 30

Starker Aufschwung

Laut dem Stellenmonitor sind die Unternehmen der Ostschweiz recht optimistisch und wollen auch im zweiten Quartal 2019 mehr Personal anstellen als noch im Vorjahresquartal. Der Anstieg in der Zahl der Stellenausschreibungen beträgt demnach 23 Prozent. Alle Berufsgruppen tragen zu diesem Wachstum bei, besonders jedoch die Berufe von Technik und Informatik mit einem Plus von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Damit beobachten wir nun im Jahresvergleich das vierte Quartal in Folge einen Anstieg in dieser Berufsgruppe, nachdem die Nachfrage nach Berufsleuten der Technik und Informatik davor während gut einem Jahr auf einem etwas tieferen Niveau stagniert hatte», sagt Anna von Ow vom Stellenmarkt-Monitor Schweiz der Universität Zürich.

Wie schon im ersten Quartal 2019 steigt demnach auch im zweiten Quartal 2019 die Nachfrage nach Berufen wie etwa Informatikingenieure und andere Ingenieure in der Ostschweiz deutlich an. Es sind laut Studie immerhin 38 Prozent mehr Stellen für diese Berufsgruppe aus­geschrieben als im Vorjahresquartal. Einen Anstieg von je 17 Prozent erfahren die Berufe der persönlichen und sozialen Dienstleistungen sowie der Unternehmensdienstleistungen. Dazu gehören etwa Berufe des Gesundheitsbereichs wie Humanmedizin und Pharmazie, Therapie und Pflege oder des Gastgewerbes und der Hotellerie.

Zu den Unternehmensdienstleistungen zählen beispielsweise kaufmännische und administrative Berufe, Berufe des Bank- und Versicherungsgewerbes oder des Handels und Verkaufs.