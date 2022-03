Jahreszahlen 2021 Zurück in der Spur: Helvetia steigert Volumen und Gewinn Die Helvetia Gruppe kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken: Der Versicherer erhöhte das Volumen auf über 11,2 Milliarden Franken und erzielte einen Gewinn von 519,8 Millionen.

Die Helvetia Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2021 zulegen. Keystone

Die Helvetia Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2021 ihren Wachstumskurs fortsetzen und legte vor allem in den Bereichen Nicht-Leben und anlagegebundenes Lebengeschäft zu. Das Geschäftsvolumen betrug 11,2 Milliarden Franken, wie Helvetia am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 9,7 Milliarden. Das organische Wachstum in Originalwährung betrug 5,8 Prozent. Zudem habe Caser in seinem ersten ganzen Geschäftsjahr rund 60 Prozent zum Wachstum beigetragen.

Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf 519,8 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es noch 281,7 Millionen. Als Treiber für die Gewinnsteigerung nennt Helvetia «das profitable Wachstum, der substanzielle Gewinnbeitrag von Caser von rund 72 Millionen und das sehr gute Anlageergebnis». Das Ergebnis aus Finanzanlagen und Liegenschaften der Gruppe belief sich auf 1,8 Milliarden und ist damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Grund dafür sei ein «markant besserer Beitrag von Gewinnen und Verlusten auf Kapitalanlagen».

Dividende soll erhöht werden

Entsprechend zufrieden ist Philipp Gmür, Group CEO von Helvetia. «Helvetia blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück. Besonders freut mich, dass wir mit Caser liefern, was wir versprochen haben», wird er in der Mitteilung zitiert. Am Erfolg sollen auch die Aktionäre teilhaben: Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Dividende um 10 Prozent auf 5,50 Franken je Aktie zu erhöhen.

Helvetia litt stärker unter der Pandemie als die Konkurrenz: Der Versicherer schrieb in den ersten sechs Monaten 2020 gar einen Verlust von knapp 17 Millionen Franken. Im ersten Halbjahr 2021 gelang schliesslich der Befreiungsschlag. Der Versicherer erzielte unter dem Strich ein Plus von 262 Millionen Franken. Das entspricht etwa wieder dem Halbjahresgewinn aus Vor-Corona-Zeiten. (abi)