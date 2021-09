Investitionen Kopie von Hohe Risiken oder hohe Renditen? Ostschweizer Pensionskassen investieren in Start-ups Nur wenige Pensionskassen investieren in Fonds, die Jungunternehmen Risikokapital zur Verfügung stellen. Einige Ostschweizer Pensionskassen sind aber schon eingestiegen - und haben gute Erfahrungen gemacht.

Die einen haben Geld, die anderen Ideen: Pensionskassen und Start-ups könnten voneinander profitieren. Symbolbild: iStockphoto

Schweizweit verwalten rund 1500 Pensionskassen ein Alterskapital von über 1000 Milliarden Franken. Diese riesige Geldmenge muss gut angelegt sein. Angesichts tiefer Zinsen kein einfaches Unterfangen. Alternative Anlagen sollen die Kassen weniger abhängig von den Aktienrenditen machen: Dazu gehört neben Hedge-Fonds, auch Venture Capital, also Risikokapital für Start-ups.

Renditen bewegen sich zwischen 10 bis 15 Prozent

Vertreter der Schweizer Start-up-Szene pochen schon seit Jahren darauf, dass die Vorsorgebranche stärker in Jungunternehmen investieren soll. Thomas Heimann von der Investorenvereinigung Seca pflichtet ihnen bei: «Es ist zwar richtig, dass Risikokapital für Jungunternehmen eine riskante Anlage ist. Aber Risikokapital als breit gestreute Anlageklasse wirft fast immer eine ansprechende Rendite ab.»

Auch die Renditen lassen sich sehen. «Der European Investment Fund, der grösste Venture-Capital-Investor in Europa bietet beispielsweise eigens für Pensionskassen zugeschnittene Dachfondslösungen an – die Renditen bewegen sich zwischen 10 und 15 Prozent», sagt Heimann.

Erzielte Rendite von Risikokapital-Fonds Währung: Euro Europa Nordamerika Rest der Welt Anzahl Fonds 173 2027 331 Kapitalisierung (in Mrd.) 30 401.2 56.5 Rendite nach 1 Jahr 46,2 % 37,7 % 34,6 % nach 3 Jahren 34,8 % 27,5 % 24,8 % nach 5 Jahren 21,9 % 15,5 % 17,5 % nach 10 Jahren 19,7% 18,5 % 21,8 % nach 15 Jahren 12,8 % 13 % 17,6 % nach 20 Jahren 8,5 % 6% 12,4 % nach 25 Jahren 10,9 % 45,5 % 13,4 % nach 30 Jahren 10,6 % 30,6 % 13,2 %

Trotzdem halten sich viele Kassen zurück. So auch die St.Galler KMU-Pensionskasse Asga. «Unsere Anlagestrategie beinhaltet entsprechend auch eine, wenn auch eher geringe, Allokation in Private Equity», sagt Frank Wigger, Leiter Kapitalanlagen. Innerhalb dieser Kategorie gebe es auch den Bereich Venture Capital, der aber nur einen kleinen Teil des Bereichs ausmache. Investitionen in Start-ups seien grundsätzlich risikoreich, sagt Wigger. Die Rendite könne zwar hoch sein, «viele Start-ups gehen über Zeit Konkurs.»

Investitionen in Start-ups seien zeitintensiv, da sich der Vermögensverwalter direkt mit den Geschäften der Unternehmen auseinandersetzen müsse.

«Die Anlageklasse Venture Capital gehört deshalb mit zu den teuersten Anlagekategorien, da die Gebühren für die Vermögensverwalter sehr hoch sind.»

Auch die Transparenz sei bei solchen Anlagen oft mangelhaft, sagt Wigger. All das erschwere die Investition in Venture Capital gerade für kleinere Kassen.

Schlecht abschätzbare Risiken

Zurückhaltend sind auch Pensionskassen von Kantonen mit starker Start-up-Szene. So sagt beispielsweise Marco Kaufmann, Geschäftsleiter der Zuger Pensionskasse: «Die Risiken bei Start-up-Fonds sind schlecht abschätzbar und die Fondsgebühren im Vergleich zu anderen Anlagen meist zu hoch.»

Maurice Pedergnana, Professor Hochschule Luzern

Bild: Domink Wunderli

Die Zurückhaltung vieler kantonaler Kassen verwundert Maurice Pedergnana, Bankenprofessor an der Hochschule Luzern. «Bund und Kantone zeichnen sich eher durch ihre bescheidene Innovationsförderung aus. Manche kantonale Pensionskassen-Reglemente schliessen sogar explizit aus, dass man in innovative Unternehmen investieren darf», schrieb er kürzlich. Dabei gebe es im Bereich der Start-up-Finanzierung viele Fonds, die Investments ermöglichen, sagt er.

SGPK stieg schon früh ein

Das hat auch die St.Galler Pensionskasse erkannt, die Vorsorgeeinrichtung des St.Galler Kantonspersonals. Seit 2018 hat sie Geld in einem Venture-Capital Fonds angelegt, demjenigen der Swisscom. «Wir gehörten zu den ersten Investoren des Fonds», sagt Walter Friedlein, Leiter Kapitalanlagen der SGPK.

Investitionen in Start-ups und Venture-Capital bergen zwar Risiken, sagt Friedlein. Aber die Venture-Capital-Fonds der Swisscom hätten viele Vorteile.

«Dass die Swisscom auch selber darin investiert hat, stärkt das Vertrauen.»

Ausserdem sei der Fonds sehr transparent. «Das ist nicht bei allen derartigen Fonds der Fall», sagt Friedlein. Weitere Pluspunkte seien, dass der Swisscom-Fonds mehrheitlich in Schweizer Unternehmen investiere und dabei mit der ETH und der EPFL zusammen arbeite.

Bis jetzt zahle sich die Investition aus. Die Performance des Fonds liege bei 80 Prozent. Deshalb habe sich SGPK auch entschieden, beim zweiten Venture-Capital-Fonds, den die Swisscom aufgleise, mitzumachen. 25 Millionen Franken wolle man investieren, sagt Friedlein.

Rolf Hubli, Geschäftsführer PKTG.

Auch die Pensionskasse Thurgau hat über Swisscom-Fonds in Venture Capital investiert, sagt Geschäftsführer Rolf Hubli. Auch er schätzt die Nähe der «Swisscom Digital Transformation Funds» zu den technischen Hochschulen. Für die Funds spreche auch die fortgesetzte Digitalisierung, die durch Corona noch einen Schub erhalten habe. Dementsprechend sei die Performance bis jetzt auch positiv, sagt Hubli.

Erfahrungen von Swisscom und Zürcher Kantonalbank

Tatsächlich ist der Venture-Arm der Swisscom bekannt dafür, verhältnismässig viele Pensionskassen-Investments anzulocken. Laut einem Sprecher ist es Swisscom Ventures seit 2018 gelungen, externes Kapital von 17 institutionellen Investoren zu beschaffen, von denen 95 Prozent aus der Schweiz stammen. Der Grossteil des Kapitals, 80 Prozent, stamme von Schweizer Pensionskassen, darunter befänden sich einige der grössten in der Schweiz.

Auch die Fondsgesellschaft Swisscanto, die der Zürcher Kantonalbank (ZKB) gehört, bietet seit 2018 qualifizierten Anlegern einen Zugang zu nicht kotierten Wachstumsunternehmen mit Fokus Schweiz an. Laut den Angaben sind aktuell 15 Pensionskassen mit kumuliert 117 Millionen Franken darin investiert. Der Betrag entspricht rund 65 Prozent aller Kapitalzusagen. Während Swisscom keine Angabe zur erwarteten Rendite macht, spricht man bei Swisscanto von einer Zielrendite von 10 bis 12 Prozent pro Jahr, netto nach Gebühren.

Für Heimann und Pedergnana zeigt der Erfolg solcher Fonds, dass das Start-up-Segment zumindest für grosse Pensionskassen mit jüngerer Versichertenstruktur und damit längerem Anlagehorizont durchaus attraktiv ist. Die breite Masse der Vorsorgeeinrichtungen habe aber nach wie vor Bedenken. «Es braucht wohl noch etwas Zeit, bis das Potenzial überall erkannt wird», sagt Heimann.