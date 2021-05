Investition Peter Spuhler steigt bei Swiss Steel ein Der Stadler-Patron beteiligt sich mit 10 Prozent am Luzerner Stahlhersteller. Verkäufer ist Swiss-Steel-Grossaktionär und Amag-Eigentümer Martin Haefner. Kleinaktionäre zeigen sich erfreut.

Stadler-Chef Peter Spuhler kommt bei Swiss Steel zum Zug Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (Erlen, 9. September 2020)

Stadler-Chef Peter Spuhler übernimmt via seine PCS Holding AG in Frauenfeld 306 Millionen Aktien des Stahlherstellers Swiss Steel. Das entspricht rund 10 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte des Unternehmens, wie Swiss Steel mitteilt. Zum Schlusskurs vom Donnerstag von 33 Rappen pro Aktie hat das Paket einen Wert von 101 Millionen Franken.

Verkäuferin der Aktien ist die Big Point Holding AG von Swiss-Steel-Grossaktionär Martin Haefner, dem Eigentümer des Autoimporteurs Amag. Big Point war bisher laut der Übersicht auf der Swiss-Steel-Website über die Aktionärsstruktur im Besitz von 51,34 Prozent der Swiss-Steel-Aktien. Der Luzerner Stahlhersteller, der früher Schmolz+Bickenbach hiess, ist Weltmarktführer im Markt für Speziallangstahl.

Kleinaktionäre von Swiss Steel zeigen sich erfreut über Spuhlers Einstieg

Der Deal kommt bei den Kleinaktionären gut an. Roland Wismer, der letztes Jahr die «Interessengemeinschaft der unzufriedenen Kleinaktionäre der Swiss Steel» (Iguk) mitgegründet hat, sagt auf Anfrage:

«Mit Peter Spuhler gewinnt die Swiss Steel Group einen industriellen Partner mit grosser Erfahrung, das ist ganz in unserem Interesse.»

Wismer erinnert daran, dass Spuhler mit seinen Beteiligungen an Stadler, Rieter, Autoneum und Aebi Schmidt schon seit Jahren im Umfeld der Stahlindustrie tätig ist. Die Iguk hatte in den letzten Monaten darauf gepocht, dass Grossaktionär Martin Haefner den Kleinaktionären ein vernünftiges Kaufangebot für deren Aktien macht; doch mittlerweile ist diese Forderung in den Hintergrund gerückt – auch deshalb, weil der Aktienkurs der Swiss Steel seit Monaten steigt.

Peter Spuhler war schon im Jahr 2020 an Swiss Steel interessiert

Im Herbst 2020 war ein mutmasslicher Versuch Spuhlers, sich an Swiss Steel zu beteiligen, noch gescheitert. Angeblich hatte er 108 Millionen Franken für einen Anteil von 25 Prozent geboten. Damals war die Aktie an der Börse rund 18 Rappen wert. Daraus wurde dann aber nichts, und Swiss Steel wurde mit frischen Krediten von rund 200 Millionen Euro über Wasser gehalten, davon alleine 130 Millionen von Haefner.

Swiss-Steel-Grossaktionär Martin Haefner. Bild: Dominik Wunderli (Cham, 26. November 2019)

Allerdings hatte sich abgezeichnet, dass mittelfristig der Einstieg eines neuen Investors für Haefner sehr wohl von Interesse sein dürfte. Denn bis Ende 2024 muss er seinen Anteil an Swiss Steel unter die Schwelle von 33,33 Prozent reduzieren. Andernfalls müsste er gemäss Verfügung der Finanzmarktaufsicht (Finma) den übrigen Swiss-Steel-Aktionären ein Pflichtangebot zur Übernahme aller Aktien unterbreiten.

Nach hohen Verlusten ist Swiss Steel zurück in der Gewinnzone

Swiss Steel hat 2019 und 2020 Verluste von total 830 Millionen Franken verbucht. Der Umsatz sank 2020 von 3 Milliarden Franken auf 2,3 Milliarden. Seit dem dritten Quartal 2020 nehmen aber die Umsätze wieder kontinuierlich zu, und im ersten Quartal 2021 schaffte es der Stahlhersteller zurück in die schwarzen Zahlen.