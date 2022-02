Investition Ausbau für 120 Millionen Franken – Hilcona richtet mit der grossen Kelle an Der Entwicklungsplan des Liechtensteiner Lebensmittelherstellers ist auf gutem Weg. Eine erste Bauetappe ist abgeschlossen. Bis 2024 sollen insgesamt 120 Millionen Franken in Schaan investiert werden. Hilcona als Produzent von Convenience-Artikeln erfreut sich einer wachsenden Nachfrage.

Illustration der Hilcona nach dem laufenden Ausbau am Hauptsitz in Schaan. Bild: PD

120 Millionen Franken – diese Summe investiert der Lebensmittelhersteller Hilcona, der zur Bell Food Group gehört, bis 2024 in Modernisierung und Ausbau seines Hauptsitzes in Schaan. Im Rahmen dieses mehrjährigen Entwicklungsplans, der im Herbst 2019 gestartet wurde, ist 2021 die erste Etappe abgeschlossen worden. Es handelt sich um einen Erweiterungsbau für die Herstellung gefüllter Frischpasta.

Dabei wurde auch in die Nassextrusionstechnologie investiert, mit der pflanzliche Produkte mit fleischähnlichen Faserstrukturen hergestellt werden können. «Somit ist Hilcona gut gerüstet, die Zukunft auch im Bereich New Food aktiv zu gestalten», sagt Mediensprecher Markus Amann.

Über 900 Arbeitsplätze

Hilcona hat zuletzt eine ganze Reihe veganer Produkte lanciert: Fleischkäse, Hackfleisch und Burger. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus texturiertem Pflanzenprotein (TVP), ähnlich wie Frühstücksflocken. Die Masse wird durch Druck und Temperatur in eine knusprige, trockene und poröse Form gebracht. Sie ist als Grundbasis unerlässlich. Julia Sackers sagt:

«Mit ihr kann man so unfassbar gut spielen. Weiche oder feste Texturen sind möglich, eingefärbt oder nicht.»

Julia Sackers ist Lebensmitteltechnologin. Seit 2015 tüftelt sie in der Hilcona Taste-Factory an neuen veganen Produkten.

Für Hilcona ist die Betriebserweiterung auch eine wichtige Massnahme zur Standort- und Arbeitsplatz­sicherung. «Hilcona bekennt sich damit zum Wirtschaftsstandort Liechtenstein und sorgt langfristig ­ für über 900 attraktive ­Arbeitsplätze», betont Amann. Die Übergabe des letzten neuen Gebäudes im Rahmen des Entwicklungsplans ist für Sommer 2024 vorgesehen.

Convenience-Marken Eisberg, Hügli und Hilcona erfreuen Bell

Für den Mutterkonzern Bell scheinen sich die hohen Investitionen schon heute zu lohnen, wie ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt. So konnte Bell im Geschäftsjahr 2021 vor allem von den Marken Eisberg, Hügli und Hilcona, die die Sparte Convenience bilden, profitieren. Hier verzeichnete Bell einen Umsatzanstieg um 7 Prozent auf 1,14 Milliarden Franken.

Dies verglichen mit einem Umsatzplus von 3,3 Prozent auf 4,15 Milliarden Franken bei der ganzen Bell-Gruppe. Diese zählt insgesamt 12'000 Mitarbeitende und bezeichnet die Marken Eisberg, Hügli mit Sitz in Steinach und Hilcona als wesent­lichen Treiber für ihren ­rekordhohen Gruppengewinn von 129,5 Millionen Franken (+10 Prozent) im Jahr 2021.

Die Pandemie hat einiges verändert

Das Geschäftsjahr 2021 war bei Hilcona zunächst noch von den Folgen der Pandemie geprägt, die sich «massgeblich» auf das Konsumverhalten auswirkten. Die Leute zogen sich vermehrt ins Homeoffice zurück, was auch Hilcona anfänglich im To-go-Geschäft zu spüren bekam. «Wir haben Geschäftsfelder, die durch die Pandemie gelitten haben, und auch solche, die davon profitiert haben», sagt Amann.

Mit dem Lockdown war der Foodservice schwierig, gerade bei den Personalrestaurants. Im Retailgeschäft konnte Hilcona laut Amann hingegen Boden gutmachen:

«Wir sind ausgezeichnet unterwegs, was dazu führte, dass Hilcona auf ein anspruchsvolles, aber sehr gutes Geschäftsjahr zurückblicken darf.»

Produkte, die Arbeit in der Küche abnehmen

Hilcona stellt beispielsweise zwei Drittel der in der Schweiz verspeisten Dosenravioli her. Zuletzt konnte das Unternehmen so viele Ravioli verkaufen wie noch nie zuvor: Rund 4,5 Millionen Dosen hat Hilcona im ersten Pandemiejahr in die Schweiz geliefert. «Das Bedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten nach Produkten, die ihnen die Arbeit in der Küche abnehmen, ist in der Coronakrise noch gewachsen und wird nicht abflauen», zeigt sich Amann überzeugt.

Neben Klassikern wie Nudeln, ganzen Mahlzeiten und Sandwiches haben laut Amann auch vegetarische Produkte zur starken Umsatzzunahme beigetragen. Eine immer grössere Rolle spielen pflanzenbasierte Fleischalternativen. In diesem Segment verbuchte die Bell-Gruppe 2021 ein Wachstum von 25 Prozent.