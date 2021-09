INVESTITION Alles unter einem Dach: Oberthurgauer Elektro Graf rüstet sich für die Zukunft Ein Jahr Bauzeit und fünf Millionen Franken hat Elektro Graf in seinen Neubau in Romanshorn investiert. Inhaber und Geschäftsleiter Reto Segmüller stellt Qualität vor weiteres Wachstum.

Fünf Millionen Franken hat Elektro Graf in den Gewerbeneubau investiert. Bild: PD

Bisher war die A. Graf Elektro-Installationen AG, bekannt als Elektro Graf, auf vier Standorte verteilt. Künftig operiert sie an einem Ort an der Kreuzlingerstrasse in Romanshorn, unter einem Dach, mit optimierten Arbeitsprozessen, und Reto Segmüller hat auch einen Showroom mit Weisswaren eingerichtet, also Haushaltsgeräte, vom Kühlschrank bis zur Waschmaschine.

Segmüller hat das Unternehmen 2015 übernommen, mit sechs Mitarbeitenden. Binnen zwei Jahren wurde das Team annähernd vervierfacht, und heute zählt Elektro Graf 31 Mitarbeitende. Damit sieht Segmüller seinen Betrieb als grösstes Unternehmen der Branche im Oberthurgau.

Fast 30 Prozent der Belegschaft sind Lernende

Reto Segmüller, Chef und Inhaber von Elektro Graf. Bild: PD

Von der 31-köpfigen Belegschaft sind neun Lernende, acht werden zum Elektroinstallateur ausgebildet, einer zum Elektroplaner. Segmüller sagt:

«Ich lege viel Wert auf Ausbildung, und ich muss die Leute selber ausbilden, weil es schwierig ist, gute Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden.»

Momentan hat Elektro Graf mehrere Stellen für Frauen und für Männer frei. Gesucht werden: Projektleiter, Elektroinstallateur, Servicemonteur, bauleitender Monteur.

Ein Satz, der auf der Website von Elektro Graf ins Auge sticht, lautet:

«Weiteres Wachstum ist nicht das Ziel.»

Die Grösse der Aufträge nimmt zu

Segmüller erklärt dazu, seine Philosophie laute, «ganz klar auf Qualität zu setzen». Das scheint sich auszuzahlen: «Wir leisten offenbar gute Arbeit, denn wir sind gefragt am Markt und haben auch immer grössere Aufträge.» Als aktuelles Beispiel nennt Segmüller zwei grosse Objekte, für die sein Unternehmen die Gebäudeautomation bewerkstelligt.

Vor diesem Hintergrund dürfte für das Unternehmen weiteres Wachstum nicht ausgeschlossen sein, wie auch Segmüller einräumt. Er setzt dabei auf ein breites Kundenportfolio, um Klumpenrisiken zu vermeiden, auf sein Spezialistenteam mit viel Know-how und auf eine umfassende Angebotspalette.