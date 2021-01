Interview «Jetzt mache ich was Positives draus» – darum sind im Coronajahr 2020 so viele neue Firmen gegründet worden wie noch nie Trübsal blasen wegen der Pandemie? Mitnichten. Viele Angestellte haben dieses ausserordentliche Jahr genutzt, um beruflich ihr eigener Herr und Meister zu werden, zumindest teilzeitlich. Ausserdem: Es gibt mehr Frauen, die Firmen gründen, als die Statistik glauben macht. Aber weniger, als es sein könnten, wenn bloss die Strukturen stimmten.

Handwerker sind gesucht und haben viel zu tun. Und 2020 war jedes sechste neu gegründete Unternehmen in der Schweiz ein Handwerksbetrieb. Bild: Britta Gut

Im Coronajahr 2020 sind in der Schweiz so viele neue Firmen ins Handelsregister eingetragen worden wie noch nie. Arbeit wie noch kaum zuvor hat auch Simon May, Geschäftsführer des Instituts für Jungunternehmen (IFJ) in St.Gallen. Er kennt die Mechanismen des Gründerbooms und weiss, warum es in der Ostschweiz mehr neue Firmen gab als im Durchschnitt des Landes. Er spricht über Handwerker und Frauen als Gründerinnen, und er blickt auf 2021: «Die Digitalisierung wird sich weiter beschleunigen, aber auch das Bedürfnis nach Agilität, Natur und persönlichen Kontakten nimmt zu.»

Die Zahl der neuen Firmen ist 2020 auf fast 47'000 und damit auf ein Allzeithoch geklettert. Wie kommt's?

Simon May: Einer der Hauptgründe ist, dass die Menschen mehr Zeit für sich haben in dieser aussergewöhnlichen Phase. Sei es beispielsweise dank Homeoffice, wegen Kurzarbeit oder fehlender Unterhaltungsmöglichkeiten. Da machen sich viele Leute Gedanken über ihr Leben und auch ihre berufliche Karriere. So entstehen Ideen und eben auch Geschäftsideen.

Und das führt dann eben in gewissen Fällen zu Firmengründungen?

Genau. Einige sagen sich: Jetzt mache ich was Positives draus und gründe meine eigene Firma. Zumal ja die Pandemie zu Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft geführt hat, was wiederum neue Bedürfnisse geschaffen hat. Die Menschen reisen weniger, kaufen aber viel mehr Sportartikel. Sie kaufen weniger in stationären Läden, sondern viel mehr online. Aus solchen Entwicklungen ergeben sich auch Geschäftschancen.

In einer Rezession eine Firma zu gründen, erfordert aber auch Mut.

Gewiss. Aber in der heutigen Zeit sind auch viele Arbeitsplätze von Angestellten nicht mehr ganz so sicher. Zudem sehen wir viele Leute, die eine eigene Firma parallel zu ihrem aktuellen Job gründen, in welchem sie das Pensum reduzieren oder schon reduziert haben. Statt in der freien Zeit bloss herumzusitzen, stellen sie lieber etwas Eigenes auf die Beine.

Das Institut für Jungunternehmen, das IFJ, bietet Firmengründern allerlei Dienstleistungen und vollzieht Gründungen. Wie ist 2020 gelaufen?

2019 haben wir 1800 Firmengründungen abgewickelt, 2020 waren es annähernd 3000. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen hat uns total ausgelastet. Unsere Aufgabe als Anlaufstelle für Firmengründer ist es auch, den Leuten einen Teil der Zweifel oder Angst vor einer Firmengründung zu nehmen.

Simon May, Geschäftsleiter des Instituts für Jungunternehmen (IFJ). Bild: PD

Inwieweit hat die Pandemie Ihre Arbeit verändert?

2019 haben wir physisch 100 Fachreferate und 180 modulare Kurse abgehalten mit mehreren tausend Teilnehmenden. Nun haben wir das alles online durchgeführt, und zwar mit deutlich mehr Teilnehmenden. Auch haben wir noch mehr Dienstleistungen online gestellt.

Schauen wir zurück auf die Firmengründungen. Im ersten Halbjahr 2020 gab es deutlich weniger als in der Vorjahresperiode, im zweiten Halbjahr deutlich mehr, und der Rückstand zur Jahresmitte wurde mehr als wettgemacht. Was steckt dahinter?

Im ersten Halbjahr hat vor allem eingeschenkt, dass während des Lockdowns von März bis Mai die Handelsregisterämter, Notariate usw. geschlossen waren. Danach haben sich viele Gründungswillige gesagt: Jetzt erst recht.

In der Ostschweiz hat es 9,8 Prozent mehr Neueintragungen gegeben, womit das Wachstum fast doppelt so stark ausfiel wie gesamtschweizerisch mit 5,3 Prozent. Weshalb dieser Aufholeffekt?

Erstens gehören die Standortförderungen der Ostschweizer Kantone eher zu den aktiveren. Zweitens gehören zumindest Appenzell Inner- und Ausserrhoden steuerlich zu den attraktiveren Kantonen. Und im Thurgau spielen sicher Zuzüger etwa aus dem Grossraum Zürich eine Rolle, die hier tiefere Lebenshaltungskosten vorfinden und dann, vor allem wenn sie eine Einzelfirma gründen, diese auch grade hier eintragen lassen.

Wenn wir auf die Firmengründungen pro tausend Einwohner schauen, liegen zwar die beiden Appenzell über dem Schweizer Schnitt, St.Gallen und Thurgau aber darunter. Warum?

Im Kanton Zug, der in dieser Rangliste Spitze ist, siedeln sich traditionell viele multinationale Firmen an. Kantone wie Schwyz, Ob- und Nidwalden oder die beiden Appenzell sind steuerlich ebenfalls attraktiv. Auch in Genf und Basel gibt es viele internationale Firmen, in deren Umfeld sich wiederum viele Zulieferer ansiedeln sowie Firmen, welche die vielen Beschäftigten versorgen, vom Coiffeur bis zum Take-away. Auch gibt es in der Ostschweiz weniger grosse Cluster wie etwa in Zürich oder in der Waadt um die beiden technischen Hochschulen.

Jede sechste neue Firma wurde 2020 im Handwerk gegründet. Wie beurteilen Sie das?

Im Handwerk entstehen extrem viele Mikrounternehmen, Firmen mit einem, zwei oder drei Beschäftigten. Oft sind das Arbeiter von grösseren Betrieben, die sich selbstständig machen. Ihr Vorteil ist, dass sie bereits über ein Netzwerk verfügen. Weil es im Handwerk an Fachkräften und an Nachwuchs mangelt, bleiben viele der neuen Firmen klein. Oft spezialisieren sie sich etwa auf spezielle Glaser- oder Dachdeckerarbeiten.

Von den neu eingetragenen Firmen 2020 sind lediglich knapp ein Viertel von Frauen gegründet worden. Was sagen Sie dazu?

Diese Zahl ist seit Jahren immer ungefähr gleich, und es gilt sie zu relativieren. Bei einer Einzelfirma sieht man, wer die Gründerin oder der Gründer ist. Bei grösseren Firmen aber gibt es oft mehrere Gründer, und für die Statistik nach Geschlechtern nimmt man den ersten Namen aus dem Eintrag. Das ist öfter ein Mann.

Also ist der Anteil der Firmengründerinnen höher als ein Viertel?

Es gibt definitiv mehr Frauen, die eine Firma mitgründen. Und zu uns zum IFJ kommen mehr als ein Viertel Frauen.

Aber sie sind in der Minderheit.

Ja. Das hat auch damit zu tun, dass Männer impulsiver und spontaner vorgehen. Frauen dagegen handeln weitsichtiger, überlegter, zurückhaltender, sie wollen mehr planen und sich absichern. Und Frauen gründen eine Firma tendenziell lieber im Team. Ein Mann macht es oft auch alleine.

Eine Rolle spielen aber sicher auch Mängel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Richtig, und das gilt für Firmengründerinnen wie für Angestellte. Die Schweiz ist leider noch nicht top in Dingen wie Kinderbetreuung, Elternzeit usw., vor allem wenn man mit nordischen Ländern wie etwa Norwegen vergleicht. Zwar ist der bezahlte Vaterschaftsurlaub angenommen worden, aber es bleibt noch viel zu tun betreffend Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit.

In der IFJ-Medienmitteilung schreiben Sie: «2021 wird wirklich disruptiv und gleichzeitig herausfordernd für uns alle.» Konkret?

Momentan sind wir noch immer im Überlebensmodus. Die umfassenden Hilfen wie Kurzarbeit, Covid-19-Kredite und neu die Härtefallprogramme greifen. Das wird aber sukzessive abnehmen, und dann gibt es einerseits eine Marktbereinigung zum Beispiel mit Schliessungen von Restaurants, die schon vor Corona hart am Rande der Existenz gewirtschaftet haben. Andererseits wird die Post abgehen.

Inwiefern?

Im Internet eröffnen sich noch mehr Chancen. In einer ersten Phase haben vor allem Grosskonzerne wie Microsoft oder Amazon profitiert. Doch in der digitalen Welt gibt es viele spannende Sachen, noch mehr Plattformen, noch mehr mobile Nutzung. Und das bedeutet auch unter anderem mehr und neue Chancen für findige Firmengründer.

Doch gerade wegen Corona und der damit verbundenen Einschränkungen dürstet es auch viele Menschen nach physischen Kontakten.

Stimmt. Mit dem Digitalen geht das Hand in Hand. 2020 sind Brettspiele gekauft worden wie noch nie. Die Leute zieht es in die Natur. Schneeschuhe sind vielerorts Mangelware, auch Wandern und Velofahren boomen. Ein Renner sind auch E-Mountainbikes. Das wiederum eröffnet Chancen für Anbieter von Veloservice, Transporten, Ladestationen, mobilen Beizen oder Bekleidung.

Nach dem Rekordjahr 2020: Wird es 2021 erneut mehr Firmengründungen geben?

Eher ja. Denn die Agilität wird weiter zunehmen. Einerseits wollen sich viele Arbeitskräfte nicht mehr dauerhaft an einen Arbeitgeber binden, sondern flexibel für mehrere Unternehmen und Projekte tätig sein. Andererseits werden mittlere und grössere Firmen zum Schluss kommen, dass es einfacher ist, mit gewissen Arbeiten mit solchen externen Kräften zusammenzuarbeiten, weil sie dann weniger Festangestellte managen und führen müssen.