Zumtobel rückt den FC Bayern und andere Sportclubs ins rechte Licht

Die Vorarlberger Zumtobel Group bringt die Beleuchtung von Stadien renommierter Fussballclubs auf Vordermann. So strahlte etwa die Münchner Allianz Arena just zum Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad in einem noch kräftigeren Rot.