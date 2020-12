Innovationen Schutzmasken, Fresspäckli, Fertigmenus: Der Tübacher Automatenfirma Leomat scheinen die Ideen nicht auszugehen Mit Getränke- und Snackautomaten hat sich Leomat einen Namen gemacht, nun wird das Geschäft laufend auf neue Anwendungen ausgedehnt. Und auch wer im Homeoffice sitzt, vom Kochen keine Ahnung und keinen Zugang zu einem Verpflegungsautomaten hat, braucht bald nicht mehr zu darben.

Leomat-Geschäftsführer Daniel Büchel mit einzeln verpackter Schutzmaske aus dem Automaten «Safety Point». Bild: Frosan von Gunten/PD

Die Tübacher Firma Leomat und ihr Geschäftsführer Daniel Büchel tüfteln stets an Neuheiten. «Wir haben schon etwas den Ruf, immer auf der Suche nach Innovationen zu sein», bestätigt Büchel.

Jüngster Streich: Leomat hat einen kompakten Automaten namens «Safety Point» entwickelt. Dieser wird ausschliesslich mit Hygiene- und Desinfektionsprodukten bestückt, also mit Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Handschuhen. Bezahlt wird per Twint.

«Bald die ganze Packung verseucht»

Gedacht ist der Automat mit Abmessungen von 50 x 70 x 50 Zentimetern für Firmen, Restaurants, Vereine oder Sport- und Freizeitanlagen. Wichtig ist laut Büchel:

«Es geht um Verfügbarkeit und Hygiene.»

Deshalb sind beispielsweise die Schutzmasken aus dem Automaten einzeln in Karton verpackt. So sind sie sauber und können auch mitgenommen werden. «Wenn Sie dagegen eine Schachtel mit 50 Masken aufstellen und jeder greift rein, ist bald die ganze Packung verseucht», sagt Büchel.

Wenn Leomat die Automaten befüllt, dann mit Schweizer Produkten

Ebenso wichtig ist für Büchel, dass alle Artikel, mit denen er die Automaten bestückt, aus Schweizer Produktion stammen, so etwa die Masken des Labels «Masktogo», ein Projekt von Schweizer Unternehmen und Stiftungen, die lokal für den Schweizer Markt produzieren.

Der Regelfall ist, dass Leomat die Automaten betreibt. Aber es ist auch möglich, einen Automaten zu kaufen und dann nach eigenem Gusto zu bestücken. Wie Büchel sagt, hat er bereits zehn Automaten im Einsatz.

Die Sache mit den Containern

Im Frühling 2020 hat Leomat mit einem anderen Automaten Aufsehen erregt. Lanciert wurde damals die «Genussbox», ein Verpflegungsautomat in einem Container für Baustellen. Wie Büchel sagt, laufen diese Automaten gut, doch nicht die Container, denn:

«Die Baufirmen stellen die Automaten in ihre eigenen Container.»

Gleichwohl ist Büchel froh über die «Genussbox», denn «auf den Baustellen wird gearbeitet, die meisten anderen Angestellten sind ja im Homeoffice».

Fresspäckli für die Daheimbleibenden

Doch auch daraus ergeben sich neue Geschäftschancen. Wie Büchel sagt, hat er zwei Projekte in der Pipeline, die demnächst auf den Markt kommen sollen. Zum einen will Leomat Verpflegungspakete schnüren und an Leute schicken, die zu Hause arbeiten.

Zum anderen wird es Fertigmenus «in hochwertiger Qualität» aus dem Automaten geben. Gedacht sind diese Menus in erster Linie für Leute, die an ihrem Arbeitsplatz sind, die aber Schwierigkeiten haben, sich zu verpflegen, etwa weil ihre Kantine oder Restaurants geschlossen sind.

Kooperation mit Eugster Frismag

Bei den Fertigmenus soll es zwei Linien geben, die eine für die Mikrowelle und die andere für die Zubereitung in einer speziellen Maschine des Amriswiler Geräteherstellers Eugster Frismag.

Die Leomat AG, gegründet 1972, ist die einzige Herstellerin von Schweizer Verpflegungsautomaten. Das Unternehmen aus Tübach hat 60 Mitarbeitende. Über die Automaten verkauft Leomat in erster Linie Snacks, Süssigkeiten und Getränke. Die Firma füllt die Geräte auf, reinigt und wartet sie.