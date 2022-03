Industrie Steinacher Variosystems komplettiert die Konzernleitung – Peter Sonderegger wird neuer Chef Mit dem Zuzug von Stephan Sonderegger als neuer Konzernchef schliesst die Steinacher Elektronikfirma Variosystems ihren Um- und Ausbau des Managements ab. Das Wachstum soll vorangetrieben werden.

Sitz der Variosystems in Steinach am Bodensee. Bild: PD

Per 1. März 2022 ist Variosystems-Mitgründer Peter Germann wie geplant in Pension gegangen. 28 Jahre lang hatte er die Elektronikfirma mit Hauptsitz in Steinach und mittlerweile 2000 Mitarbeitenden an weltweit acht Standorten zusammen mit Mitgründer Norbert Bachstein geleitet.

In einem ersten Schritt zur Regelung von Germanns Nachfolge sind Norbert die beiden Söhne Peter Germanns zur Seite gestellt worden. Dario und Ramon Germann hatten schon zuvor Führungsfunktionen im Unternehmen inne und übernehmen nach und nach auch operative Aufgaben ihres Vaters.

Organisches Wachstum und Zukäufe

Peter Sonderegger, designierter Variosystems-Chef. Bild: PD

Nun hat das Unternehmen in einem zweiten Schritt einen neuen Konzernchef oder Group-CEO bestellt. Dieses Amt übernimmt per 1. Mai 2022 Stephan Sonderegger, der zuletzt Chef von Swisslog Healthcare war. Diese bietet Spitälern und Apotheken Automatisierungslösungen für das Medikamentenmanagement, etwa Rohrpostsysteme oder die Automatisierung der Zentralapotheke.

Wie Variosystems schreibt, soll Sonderegger mit seiner Expertise in der Entwicklung von Wachstums- und Technologieunternehmen und internationalen langjährigen Führungserfahrung das starke organische Wachstum der Gesellschaft in den nächsten Jahren vorantreiben und mit Zukäufen das Dienstleistungsangebot verstärken.

Norbert Bachstein bleibt Chef des globalen Verkaufs

Im Topmanagement der Variosystems wird neben Sonderegger als CEO wie bisher Bachstein den globalen Verkauf verantworten und den Standort Steinach führen. Komplettiert wird die Konzernleitung durch Finanzchef Raymund Scheffrahn, Supply-Chain-Chef Stephan Krainer und die beiden Standortverantwortlichen André Bättig und Yves Lafortune.