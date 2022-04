Wuppenau «Ich würde sonst vereinsamen»: Auch mit 90 Jahren steht Irma Räss noch hinter dem Tresen – ans Aufhören denkt sie auch nach 67 Jahren noch nicht

Seit nunmehr 67 Jahren wirtet Irma Räss in der «Traube» in Gabris in der Gemeinde Wuppenau. Ein Porträt über eine Frau, die fast ihr Leben lang hinter dem Tresen stand, viele Geschichten zu erzählen hat und dennoch kein Aufhebens um sich selbst machen will.