Industrie Ostschweizer Unternehmer kommt mit der Ruag ins Geschäft Die neu gegründete Fitindustry AG, die vom Ostschweizer Albert Duhanaj präsidiert wird, kauft der Ruag Aerostructures deren Geschäftsbereich Zerspanung ab. Die Produktion mit allen 19 Mitarbeitenden wird in Emmen weitergeführt.

Zerspanung der Nutzlastaufhängung für das schwedische Militärflugzeug Gripen in den Produktionshallen in Emmen. Bild: PD

Voraussichtlich per Anfang September 2021 übernimmt die Fitindustry AG von der Ruag Aerostructures alle 19 Mitarbeitenden und alle Maschinen des Bereichs Zerspanung (Machining). Am Luzerner Standort Emmen, wo die Produktion nahtlos weiterlaufe, werden metallische Teile, etwa Strukturen von Kontrollflächen, Nutzlastaufhängungen oder auch Turbinengehäuse für Zivil- und Militärflugzeuge aus ganzen Blöcken oder Platten gefertigt.

Die Stärke der Produktion in Emmen sei die zerspanende Bearbeitung aller gängigen Luft- und Raumfahrtmaterialien von Aluminium und Titan bis hin zu hochwertigen Legierungen für grössere Dimensionen, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Künftig werden diese Verfahren auch für weitere Industriezweige angeboten, etwa für den klassischen Maschinen- und Anlagenbau oder den Fahrzeugbau.

Ruag Aerostructures durchlebt schwierige Zeiten

Der Verkauf sei Teil der laufenden strategischen Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Flugzeugstrukturbau, heisst es weiter. Ruag Aerostructures steht seit geraumer Zeit unter Druck. 2020 musste die Mutterfirma Ruag International in Emmen 90 Stellen streichen, weil im Zuge der Einstellung der Produktion des Superjumbos A380 Aufträge von Airbus weggefallen sind. Der Umsatz der Ruag Aerostructures sank um einen Drittel auf 204 Millionen Franken. Der Betriebsverlust stieg von 22 auf 118 Millionen Franken.

Fitindustry ist ein Schweizer Unternehmen mit lokaler Produktion und globaler Geschäftstätigkeit. Das Franchisemodell des Unternehmens ermögliche es anderen Firmen, sich lokal zu vernetzen und Synergien zu nutzen. Verwaltungsratspräsident Albert Duhanaj will die Fitindustry Emmen AG in jene Gruppe aus Firmen eingliedern, bei denen er bereits engagiert ist.

Zuwachs für Ostschweizer Firmengruppe, die bald aus Uzwil geführt wird

Bei diesen Firmen, alle in der Ostschweiz, handelt es sich um die Krefatec Solutions AG, die Turbal AG, die Pamatool AG, die Gremotool AG und die Formteam AG. Mit diesen Firmen strebe man «eine Führungsposition in der Industrie» an.

Die Unternehmen profitierten von gemeinsam genutzten Ressourcen, optimierten Prozessen, Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen und einer zentralisierten Organisation. Diese wird aktuell von Jonschwil aus geführt und ab 2023 vom neuen Hauptquartier in Uzwil aus. Der Zukauf des Bereichs Zerspanung von der Ruag Aerostructures ermögliche eine weitere Diversifizierung. (mim/T.G.)