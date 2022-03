Industrie In Sulgen startet das einzige Kühlschrankwerk der Schweiz – V-Zug vermeldet für 2021 ein Rekordergebnis Lieferprobleme beschäftigen auch V-Zug. Doch CEO Peter Spirig beruhigt, wer Ersatzteile für sein V-Zug-Gerät benötige, bekomme diese immer noch innert nützlicher Frist. Um Preiserhöhungen kommt aber auch der Schweizer Küchengerätehersteller nicht herum.

In Sulgen hat V-Zug ein hochmodernes Werk für 70 Millionen Franken aufgebaut. PD

V-Zug hat seinen Ostschweizer Standort gestärkt und massiv investiert. Die V-ZUG Kühltechnik AG übersiedelt von Arbon nach Sulgen. Dort sind 70 Millionen Franken in ein neues Werk zur Kühlschrankfertigung investiert worden. Die Produktion soll dieses Jahr vollumfänglich aufgenommen werden. An der Vorstellung der Geschäftszahlen ist es auch um Lieferprobleme gegangen. V-Zug-CEO Peter Spirig beruhigte an der Bilanzmedienkonferenz des Küchengeräteherstellers, dass man um Nachschub besorgt sei.

Seit September 2020 ist Peter Spirig CEO von V-Zug. Bild:Nadia Schärli (Zug, 14. März 2022)

«Momentan werden unsere Geräte in knapp über zwei Arbeitstagen repariert.»

Wie anspruchsvoll derzeit aber die Beschaffungssituation ist, verschweigt auch Spirig nicht. Gerade in Bezug auf die begehrten Mikrochips aus Asien, bei denen es wegen coronabedingter Produktionsunterbrüche an Nachschub fehlt, und ohne die heute fast kein Gerät mehr auskommt. «Diese bekommen wir nur über den Graumarkt», räumt Spirig ein. Woher genau diese kämen, wisse er auch nicht, sagt er auf Nachfrage. Spirig spekuliert, dass andere Käufer, die derzeit wegen Produktionsunterbrüchen bei ihren Abnehmern keine Verwendung für die Chips hätten, diese weiterverkaufen. Doch der Graumarkt hat seinen Preis:

«Das ist, wie wenn man ein Ticket für ein Champions-League-Finale will. Normalerweise würde es einige hundert Franken kosten. Auf dem Graumarkt aber einige tausend.»

Bereits vor einigen Monaten hat V-Zug angekündigt, auf diesen April die Preise um durchschnittlich fünf Prozent zu erhöhen, und es werde voraussichtlich nicht die letzte Preiserhöhung dieses Jahr bleiben, so Spirig.

Ohne die im Juni 2020 abgespaltene Haushaltsgerätesparte V-Zug machte die Metall-Zug-Gruppe im vergangenen Jahr wie erwartet weniger Umsatz. Er betrug noch 661,9 Millionen Franken nach 826,3 Millionen im Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz um 17,8 Prozent gestiegen, teilte die Industriegruppe mit. Das Konzernergebnis verbesserte sich von 14,3 Millionen Franken auf 53,3 Millionen. Metall Zug hat 2019 eine neue Strategie eingeleitet. Das Unternehmen versteht sich seitdem als Holding-Gesellschaft mit Beteiligungen an Schweizer Industrieunternehmen. An V-Zug hält Metall Zug nur noch 30 Prozent. Als Nächstes wird Schleuniger in die Komax-Gruppe eingebracht. Diese Entflechtung verläuft nach Plan.

Sanktionen werden berücksichtigt

V-Zug exportiert auch Geräte nach Russland und die Ukraine. «Für Russland haben wir entschieden, bestehende Bestellungen noch auszuliefern, aber keine neuen entgegenzunehmen», sagt Peter Spirig. Bei den bestehenden werde im Austausch mit der Schweizer Botschaft in Moskau genau überprüft, dass keine Produkte an jemanden geliefert werden, der auf einer Sanktionsliste steht. «Da wollen wir ein klares Zeichen setzen.» Der Umsatzanteil der beiden Länder am Gesamtumsatz liege bei unter einem Prozent.