INDUSTRIE Huber + Suhner weiter auf Wachstumskurs Das Herisauer Unternehmen erholt sich weiter - auch dank der Entwicklung der Elektromobilität. Ausserdem plant das Unternehmen einen Aktienrückkauf.

Glasfaserkabel gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern der Huber+Suhner. Ralph Ribi

Auch im dritten Quartal setzte Huber+Suhner die Erholung nach dem Coronaschock fort. In den ersten neun Monaten gingen Aufträge über 743 Millionen Franken ein, das sind 30 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt 2020. Auch der Nettoumsatz lag mit 645,4 Millionen 15 Prozent über dem Vorjahr.

Am deutlichsten stieg der Umsatz Im Segment Industrie. Hier setzte Huber+Suhner in den ersten neun Monaten 204 Millionen um, 18 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Besonders gut entwickelte sich das Geschäft in wachstumsstarken Bereichen, heisst es in der Mitteilung des Herisauer Unternehmens. Dazu gehören beispielsweise Schnellladesysteme.

Wachstum mit 5G und E-Mobilität

Weiterhin profitiert Huber+Suhner im Segment Kommunikation vom Ausbau der Mobilfunknetze. Ein deutlicher Investitionsschub kam aus in Nordamerika. Das Segment ist auch in diesem Jahr das umsatzstärkste: Man erzielte hier 257 Millionen Umsatz, mehr als 30 Millionen mehr als in den ersten drei Quartalen des Vorjahrs.

Im Bereich Transport profitierte Huber+Suhner vor allem von der dynamischen Entwicklung der Elektromobilität. Das Segment Bahn hat sich aber erst zum Teil von der Krise erholt. Insgesamt stieg der Umsatz in diesem Segment um 12 Prozent auf 184,7 Millionen Franken.

Trotz der guten Entwicklung in allen Marktsegmenten sieht Huber+Suhner Risiken. Sorgen bereiten dem Herisauer Konzern vor allem die knappen Kapazitäten in den globalen Lieferketten. Engpässe in verschiedenen Industrien dürften bestehen bleiben, heisst es in der Mitteilung.

Huber+Suhner will Aktien zurückkaufen

In der Mitteilung zu den Quartalsergebnissen kündigte Huber+Suhner zudem an, bis zu fünf Prozent der Aktien zurückkaufen zu wollen. Dies soll den Gewinn pro Aktie erhöhen. Angesichts der hohen Liquidität setze man damit die strategische Flexibilität nicht aufs Spiel, heisst es in der Mitteilung weiter.