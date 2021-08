INDUSTRIE Deutsche Saurer-Firmen entrinnen der Insolvenz – Verkauf von Geschäftsteilen mit rund 1000 Mitarbeitenden an Rieter –Strafanzeige gegen zwei Verwaltungsräte Für 300 Millionen Euro erwirbt Rieter drei Geschäfte von Saurer. Dank des Mittelzuflusses können die deutschen Saurer-Gesellschaften ihre Insolvenzverfahren beenden, und Rieter rundet sein Spinnmaschinenprogramm ab. Zudem will Rieter gegen zwei Verwaltungsräte Strafanzeige einreichen, weil sie versucht hätten, die Transaktion mit eigenen Angeboten zu torpedieren.

Ringspinnmaschinen des Winterthurer Rieter-Konzerns Bild: PD

Seit der letzten Woche des Monats Juni 2021 stecken die beiden deutschen Saurer-Gesellschaften Saurer Spinning Solutions und Saurer Technologies mit zusammen 1840 Mitarbeitenden in getrennten Insolvenzverfahren. Saurer Spinning Solutions war wegen der Coronapandemie in finanzielle Schieflage geraten. 2020 war der Umsatz derart eingebrochen, dass der starke Auftragseingang 2021 nicht vollständig finanziert werden konnte. Wegen einer gemeinsamen Haftung für Schulden innerhalb der Gruppe schlitterte anschliessend auch Saurer Technologies in wirtschaftliche Not.

Doch nun kann der Saurer-Konzern mit Hauptsitz in Arbon die Probleme seiner beiden deutschen Firmen relativ rasch beheben. Für 300 Millionen Euro in bar verkauft Saurer die automatische Spulmaschine der Marke Schlafhorst, die Teil ist von Saurer Spinning Solutions, sowie die beiden Komponentengeschäfte Accotex und Temco, die Saurer Technologies gehören, an den Winterthurer Textilmaschinenhersteller Rieter. Mit dem Zufluss dieser Mittel werden die finanziellen Schwierigkeiten Saurers in Deutschland gelöst, und die beiden Insolvenzverfahren können beendet werden.

Strafanzeige gegen zwei Rieter-Verwaltungsräte Im Zusammenhang mit der Saurer-Transaktion wird der Rieter Verwaltungsrat gegen zwei seiner Mitglieder Strafanzeige einreichen und will die beiden an einer ausserordentlichen Generalversammlung abberufen lassen. Luc Tack und Stefaan Haspeslagh hätten verwaltungsinterne Informationen benutzt, um die Verhandlungen Rieters mit Saurer durch ein eigenes Angebot zu konkurrenzieren. Treuepflicht «schwerwiegend verletzt» Rieter sieht darin «schwerwiegende Verletzungen der gesetzlichen Treuepflicht, der Pflicht zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sowie des Code of Conduct von Rieter». Eine weitere Zusammenarbeit mit Tack und Haspeslagh sei dadurch unmöglich. (T.G.)

Rund 1000 Saurer-Mitarbeitende wechseln zu Rieter

Auf Anfrage schreibt Rieter-Sprecherin Relindis Wieser, «nach gegenwärtigem Stand werden rund 1000 Saurer-Mitarbeitende zu Rieter wechseln», und die drei übernommenen Geschäfte würden an ihren bisherigen deutschen Standorten weitergeführt. Saurer selber will sich erst am Dienstag äussern.

Autoconer-Spulmaschine der Saurer-Marke Schlafhorst. Bild: PD

Was auffällt: Als Teil der Transaktion erwirbt Rieter in einem ersten Schritt vorübergehend 57 Prozent der Aktien der Saurer Netherlands Machinery Company. Diese niederländische Firma ist die Muttergesellschaft der beiden deutschen Saurer-Firmen. Der temporäre Erwerb einer Mehrheit an Saurer Netherlands ist der Weg, über den Saurer die Mittel zufliessen, um die Insolvenzverfahren zu beenden.

Zudem dient die Beteiligung als Sicherheit für Rieter, bis die Schlafhorst-Spulmaschine und die beiden Komponentengeschäfte aus Saurer herausgelöst und an Rieter übertragen sind. Danach werden die Aktien an Saurer zurückgegeben. Es wird erwartet, dass die Transaktion binnen sechs bis neun Monaten abgeschlossen werden kann.

Corona und die Folgen haben Saurer übel mitgespielt

Allein die Zahlen der drei verkauften Geschäfte verdeutlichen, wie stark Corona Saurer getroffen hat (siehe Tabelle). Allein bei der Spulmaschine haben sich Umsatz und Auftragseingang 2020 gegenüber den beiden Vorjahren jeweils in etwa halbiert, und sie fuhr einen Betriebsverlust von 16,3 Millionen Euro ein. Dagegen vermochten sich die beiden Komponentengeschäfte knapp in der Gewinnzone zu halten.

Eckwerte von Schlafhorst, Accotex und Temco in Millionen Euro 2018 2019 2020 Umsatz 260 235 142 Auftragseingang 254 215 149 Betriebsergebnis 24 11,5 –16,1

Rieter kann laut eigenen Angaben mit der automatischen Schlafhorst-Spulmaschine sein Programm an Ring- und Kompaktspinnsystemen abrunden und wird künftig Saurer mit dieser Maschine beliefern. Das Spulen ist ein dem Spinnen nachgelagerter Prozess: die Spulmaschine übernimmt von der Spinnmaschine Garn in Portionen von 50 Gramm, wickelt diese ab, schneidet mangelhafte Stellen heraus, verbindet die Garnenden und wickelt das Garn zu vier bis fünf Kilo schweren Spulen auf.