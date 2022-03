Industrie Coltene: Das Geschäft mit den Zähnen ist wieder in Schwung gekommen Der Altstätter Zulieferer von Zahnarztpraxen und Dentallabors hat von Nachholeffekten profitiert und die Rentabilität deutlich gesteigert. Neben angestrebtem Wachstum in seinen Hauptmärkten Nordamerika und Europa nimmt das Unternehmen nun China ins Visier.

Coltene mit Sitz in Altstätten hat Produktionsstätten in der Schweiz, den USA, Kanada, Deutschland und Frankreich. Bild: Alois Ruescher

Coltene mit Sitz in Altstätten ist 2021 gewachsen und hat vor allem deutlich mehr verdient als im Vorjahr (siehe Tabelle). Das hat in erster Linie damit zu tun, dass sich die Nachfrage nach Dentalprodukten – Coltene stellt Verbrauchsgüter und Kleingeräte für Zahnarztpraxen und Dentallabors her – nach dem Pandemiejahr 2020 belebt hat.

Dabei war das erste Semester 2021 von Nachholeffekten geprägt, nachdem im Jahr davor in vielen Ländern Zahnarztpraxen temporär geschlossen waren und viele Patientinnen und Patienten aus Angst vor einer Ansteckung mit Corona ohnehin keinen Fuss in eine Praxis setzen wollten.

Coltene hat sich erholt in Millionen Franken 2020 2021 Veränderung in % Umsatz 248,4 279,2 12,4 Betriebsergebnis 23,3 43,8 88,3 Reingewinn 8,2 31,7 285,2 Mitarbeitende 1189 1242 4,5

Coltene will nach China vordringen

2021 aber kam das Geschäft rund um die Zähne wieder in Schwung. In den Segmenten Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz steigerte Coltene den Umsatz um 19,7 Prozent respektive um 17,8 Prozent. Weiterhin grossgeschrieben wird in Praxen und Labors auch die Hygiene: Im Segment Infektionskontrolle legte Coltene nochmals zu, wenn auch lediglich um 2,3 Prozent. Allerdings war dieses Geschäftsfeld 2020 um über ein Drittel gewachsen.

Insgesamt habe sich die Nachfrage im zweiten Semester 2021 wieder normalisiert, schreibt Coltene. Im neuen Jahr 2022 will das Unternehmen nebst den Hauptmärkten Nordamerika (Umsatzanteil 50 Prozent) und Europa (35 Prozent) einen Fokus legen auf Asien (11 Prozent) und dort insbesondere auf China. Dieser Dentalmarkt berge ein grosses Potenzial.

Das Margenziel ist erreicht worden

Am Ziel einer mittelfristigen operativen Marge von 15 Prozent des Umsatzes hält Coltene fest, nachdem diese 2021 von 9,4 auf 15,7 Prozent geklettert ist. Der Umsatz soll leicht stärker wachsen als der Markt. Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von 3.30 Franken pro Aktie, 30 Rappen oder 10 Prozent mehr als im Vorjahr.