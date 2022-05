Industrie «2022 wird um einiges anspruchsvoller»: Hilti wächst weiter, rechnet aber mit negativen Folgen des Ukraine-Kriegs Der Liechtensteiner Technologiekonzern ist mit einem Umsatzplus ins neue Jahr gestartet, doch dieses ist schwächer als im Vorjahr und geht auch auf Preiserhöhungen zurück. Und nun drohen auch noch Auswirkungen des Kriegs und der Sanktionen das Geschäft zu beeinträchtigen. Dennoch bleibt Hilti zuversichtlich.

In Forschung und Entwicklung hat Hilti 2021 über 6 Prozent des Umsatzes investiert. Bild: PD

Um 12,1 Prozent auf 6 Milliarden Franken hat der Liechtensteiner Baugerätehersteller Hilti den Umsatz im Jahr 2021 gesteigert. Nun zeigt sich: 2022 setzt der Konzern das Wachstum fort, wenn auch abgeschwächt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres stiegen die Verkäufe um 5,6 Prozent auf 2,033 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug das Plus gegenüber der Vorjahresperiode 9 Prozent. Die Differenz von 3,4 Prozentpunkten spiegelt die Aufwertung des Frankens.

Hilti-Chef Christoph Loos nennt das fortgesetzte Wachstum «erfreulich», zumal dieses unter dem Eindruck globaler Versorgungsengpässe, sowie massiver Preissteigerungen auf Rohmaterialien, Energie und Transport bewerkstelligt worden sei. Zudem haben sich all diese negativen Faktoren «durch den Krieg in der Ukraine und die aktuellen Lockdowns in China weiter verschärft», wie Loos sagt.

Preiserhöhungen treiben Umsatz

Hilti-Chef Christoph Loos. Bild: PD

Die ersten vier Monate des Jahres hätten gezeigt, «dass 2022 um einiges anspruchsvoller wird als das vergangene Jahr», sagt Loos weiter. So rechnet der Hilti-Chef damit, dass in den kommenden Monaten die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland im Geschäftsergebnis sichtbar werden. Und, so Loos:

«Das anspruchsvolle Marktumfeld und die angekündigten Zinserhöhungen machen eine Konjunkturabkühlung in der Bauindustrie wahrscheinlicher.»

Gleichwohl rechnet Hilti für das Gesamtjahr 2022 weiterhin mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen mit zweistelliger Rate, «vor allem getrieben durch Preiserhöhungen». Mit anderen Worten: Der Konzern zeigt sich zuversichtlich, höhere Preise für Vorleistungen zumindest zum Teil auf die Kunden überwälzen zu können. Laut früheren Angaben von Mitte März rechnet Hilti aber mit einer geringeren Rendite als 2021.

Wachstum in den Kernmärkten, Rückgang in Asien

Geografisch betrachtet hat Hilti in den ersten vier Monaten 2022 den Umsatz im grössten Markt Europa um 3,5 Prozent auf 1,06 Milliarden Franken erhöht. Amerika als Nummer zwei nahm um 13 Prozent auf 549 Millionen Franken zu. In Asien schrumpfte Hilti beeinträchtigt durch Coronaeinschränkungen um 1,3 Prozent auf 237 Millionen Franken, wobei in Lokalwährungen ein leichtes Plus von 1,1 Prozent resultierte.

Hilti beschäftigt rund 31'000 Mitarbeitende in gut 120 Ländern.