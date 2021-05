IMMOBILIEN Ostschweizer Einfamilienhäuser sind in 58 Tagen verkauft In der Ostschweiz gibt es Immobilien, die sonst Mangelware sind: Günstige Einfamilienhäuser und solche in der Stadt. Deshalb gingen sie 2020 auch schneller weg, wie eine Studie der Immobilienplattform Homegate zeigt.

Einfamilienhausquartier in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Die Coronapandemie hat bei vielen den Wunsch nach dem Einfamilienhaus verstärkt ‒ oder erst geweckt. Dafür sucht man auch etwas weiter weg von den grossen Zentren ‒ zum Beispiel in der Ostschweiz. Hier sind die Preise zum Teil noch vergleichsweise erschwinglich, das Angebot grösser als in den Zentren.

Eine neue Studie der Immobilienplattform Homegate untersucht, wie lange Einfamilienhäuser im Coronajahr inseriert waren. Das zeigt, wie schnell ein Verkäufer einen Käufer gefunden hat ‒ und so auch, wie hoch die Nachfrage ist.

Dabei zeigte sich, dass die Insertionsdauer gesamtschweizerisch deutlich zugenommen hat. Allerdings wurde diese Entwicklung nur von zwei der sechs Grossregionen angetrieben: Im Tessin scheint es ein Überangebot zu geben. Hier stieg die Insertionsdauer von 94 auf 147. Weniger deutlich ist ein Angebotsüberhang in der Waadt und im Wallis zu erkennen.

In der Ostschweiz gibt es noch Häuschen in der Stadt

Ostschweizer Verkäufer hatten es im Coronajahr aber leichter: Hier waren die Einfamilienhäuser nach durchschnittlich 58 Tagen verkauft, eineinhalb Tage weniger als 2019. Dies, obwohl die Zahl der Angebote gestiegen ist. Kürzer wurde diese Zeit zwar auch in Zürich und der Innerschweiz, hier ging das Angebot aber zurück.

Einfamilienhäuser gehen auch in der Ostschweiz schneller weg 2019 2020 null Zürich Innerschweiz Ostschweiz Espace Mittelland Nordwestschweiz Genf Waadt/Wallis Tessin Insertionsdauer nach Tagen in Grossregion/ 2019-2020 0 50 100 150

Nicht bestätigt sehen die Autoren der Studie aber die These, das Coronajahr habe zu einer eigentlichen Stadtflucht geführt. «Es liegen etwa gleich viele Zentrumsgemeinden im Bereich der zunehmenden Nachfrage wie im Bereich der abnehmenden Nachfrage», schreiben sie.

Was die Ostschweiz laut der Homegate-Studie auszeichnet: Hier ist das Angebot an Einfamilienhäusern in Zentrumsgemeinden noch vergleichsweise hoch. «In allen anderen untersuchten Regionen mit Ausnahme der Region Tessin waren die Einfamilienhäuser in Zentren hingegen eher Mangelware, verglichen mit den anderen Gemeindetypen», so die Studie.

Während Einfamilienhäuser in den Ostschweizer Zentren gefragt waren, hatten Verkäufer in einkommensstarken Gemeinden mehr Mühe, Käufer für ihre Objekte zu finden: 94 Tage dauerte es 2020 durchschnittlich, eine deutliche Steigerung zu 2019. Hier stellen die Studienautoren ein Überangebot fest.

Zu viele grosse teure Häuser

Ebenfalls ein leichtes Überangebot war bei grossen Häusern mit sieben oder siebeneinhalb Zimmern erkennbar, ebenso wie bei Häusern im höchsten Preissegment über zweieinhalb Millionen Franken. Diese Überangebote wurden 2020 aber etwas abgebaut. Deutlich länger war die Insertionszeit aber für Häuser zwischen eineinhalb bis zweieinhalb Millionen. Vergleichsweise hoch ist in der Ostschweiz das Angebot an Einfamilienhäusern für weniger als eine Million Franken. Es findet aber auch Käufer: Die Insertionsdauer bleibt unter 60 Tage. So schnell sind unterdessen aber auch Häuser zu Preisen bis zu eineinhalb Millionen verkauft.

Ebenfalls sichtbar ist ein Trend zu kleinen Einfamilienhäusern. Hier sank die Insertionsdauer bei fast gleichem Angebot um 16 auf 45 Tage.