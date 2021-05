IMMOBILIEN Im Thurgau sind Einfamilienhäuser bezahlbar – doch die Preise steigen Corona bestärkt bei vielen Schweizern den Wunsch nach dem Eigenheim. Doch in den Städten sind die Häuschen rar und teuer. Der Thurgau wird deshalb noch attraktiver.

Einfamilienhäuser in Thundorf. Bild: Nana do Carmo

Die Coronapandemie hat bereits einen Einfluss auf den Immobilienmarkt. Dabei beschleunigt sie Tendenzen, die schon vorher zu beobachten waren. Vor der Pandemie befeuerten die tiefen Zinsen die Jagd nach dem Eigenheim. Während Corona verbringen die Leute mehr Zeit zu Hause, arbeiteten im Homeoffice – was den Wunsch nach dem Häuschen noch bestärkt.

Das zeigte Anfang Woche bereits die Wohntraumstudie von Moneypark und Helvetia. Das Einfamilienhaus im Grünen sei begehrter denn je. Ein langer Pendelweg hält auch wegen Homeoffice immer weniger vom Kauf eines Eigenheims auf dem Land ab.

Preise im Thurgau überdurchschnittlich gestiegen

Das bestätigt nun auch der Thurgauer Eigenheimindex, den die Thurgauer Kantonalbank mit dem Immobiliendienstleister IAZI erstellt. Im Thurgau stiegen die Preise im letzten Jahr überdurchschnittlich: Um 2,7 Prozent legten sie im vergangenen Semester zu, um 4,1 Prozent übers ganze Jahr. Schweizweit stiegen die Preise im Jahresverlauf nur um 3,5 Prozent.

Der Studie zugrunde liegen die im Verlauf des letzten Jahres tatsächlich erzielten Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen.

Länger pendeln für das Traumhaus

Während die Preise lange vor allem in den Zentrumslagen stark gestiegen sind, gebe es nun eine Gegenbewegung, sagt Roman Ballmer, Geschäftsleitungsmitglied von IAZI. «Nun steigen die Preise in periphereren Gebieten stärker.» Dazu gehört der Thurgau aber auch viele Schaffhauser und St.Gallen Regionen, sagt Ballmer.

«Pendelzeiten von 40 Minuten und mehr nimmt man nun eher in Kauf.»

Dabei mag eine gewisse Sehnsucht nach dem Landleben mitspielen. «In den Städten ist das Angebot an Eigenheimen bereits sehr knapp und die Preise sind bereits sehr hoch», sagt Ballmer. Deshalb suche man etwas weiter ausserhalb. «Da findet man eher etwas, das man sich leisten kann. Und vielleicht sogar mit einem zusätzlichen Zimmer fürs Homeoffice oder einem grösseren Garten.»

In Zürich rund drei Millionen

Tatsächlich sind die Thurgauer Eigenheime auch nach den letzten Monaten erschwinglicher als in den Zentren. Das Musterhaus mit 180 Quadratmetern Wohnfläche kostet hier im Schnitt immer noch 1,1 Millionen Franken. In der Stadt Zürich kostet ein ähnliches Objekt gut und gerne über drei Millionen, in Winterthur sind knapp 1,8 Millionen Franken üblich.

Auch in der Stadt St.Gallen oder Wil sind solche Einfamilienhäuser teurer als im Thurgau. Hier wurden die höchsten Preise in Frauenfeld mit 1,32 Millionen und in Kreuzlingen mit 1,25 Millionen erzielt. Am günstigsten sind die Einfamilienhäuser im Bezirk Münchwilen.

Hotspot Münchwilen

Hier sind die Preise auch am stärksten gestiegen. Im Jahresvergleich um 7,6 Prozent. Deutlich gestiegen sind die Eigenheimpreise auch in den Bezirken Arbon (+5,3%) und Frauenfeld (+4,9%). Eher stabil blieben sie in den Bezirken Weinfelden und Kreuzlingen. «Gerade am See war das Preisniveau aber bereits vergleichsweise hoch», sagt Ballmer.

Roman Ballmer, IAZI. Bild: PD

Das zeigt: «Wer ein Eigenheim sucht, ist seit Corona vielleicht eher bereit, einmal umzusteigen, wenn er zur Arbeit fährt», sagt Ballmer. Die Nähe zu den Hauptverkehrsachsen sei aber weiterhin wichtig. Ob die Preise auch in ländlicheren Gebieten weiter steigen, werde sich noch zeigen. «Das hängt auch davon ab, wie sehr sich das Homeoffice nach Corona etabliert.»