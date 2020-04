Interview Im Kampf gegen Corona ganz vorne dabei: Konstanzer Labor liefert wichtige Proteine in die ganze Welt In Konstanz stellt Reinhold Horlacher mit seiner Firma Trenzyme Oberflächenproteine für Coronaschnelltests her.

Die Trenzyme GmbH in Konstanz ist massgeblich im Kampf gegen das Coronavirus engagiert. PD

Forscher aus der ganzen Welt werden von Konstanz aus mit Oberflächenproteinen für den Kampf gegen das neue Coronavirus beliefert. Die Trenzyme GmbH ist im Jahr 2000 als Spin-off des mikrobiologischen Instituts der Universität Konstanz gegründet worden.

Können Sie einem Laien erklären, was genau mit Oberflächenproteinen gemeint ist?

Reinhold Horlacher: Das Virus benötigt mehrere unterschiedliche Proteine, um sich als Struktur korrekt bilden zu können und um damit infektiös zu sein. Manche Proteine sind innerhalb der Virusstruktur zu finden, andere sitzen an der Oberfläche. Ganz prominent ist hier das sogenannte Spike-Protein, welches wie Stacheln aus dem kugeligen Virus herausragt. Die Igelform des Coronavirus kennen mittlerweile alle aus den Medien. Dieses Oberflächenprotein ist nötig, um an menschliche Zellen anzudocken und um dann in die Zellen einzudringen.

Reinhold Horlacher, Gründer und Geschäftsführer Trenzyme GmbH PD

Was ist der Grund, warum Sie mit Ihrer Forschung so rasch auf das Coronavirus haben reagieren können?

Wir stellen für verschiedenste Bereiche der pharmazeutischen Forschung Proteine wie zum Beispiel Antikörper, Enzyme und Wachstumsfaktoren her. Daher haben wir viel Routine und Erfahrung in diesem Bereich. Wir brauchen nur die elektronische Information zur Erbinformation, die sogenannte DNA-Sequenz, um innerhalb kürzester Zeit die Produktion der Proteine umsetzen zu können. Diese Sequenz wurde sehr frühzeitig von chinesischen Forschern entschlüsselt und veröffentlicht.

Wie haben Sie es geschafft, diese künstlich herzustellen, sodass man damit am Coronavirus forschen kann?

Die Erbinformation DNA trägt bei allen Lebewesen und auch den Viren die Information für die Proteine. Heutzutage kann man die Erbinformation synthetisch erzeugen. Sie unterscheidet sich nicht von der DNA biologischen Ursprungs, kann aber einfach gehandhabt und vor allem designt, also optimal zusammengesetzt werden. Diese optimierte DNA muss dann nur noch in Zellen für die Produktion der Proteine eingeschleust werden. Das können Bakterien oder Säugetierzellen sein, die sich gut im Labor züchten lassen und quasi die Produktionsmaschinen für die Proteine sind.

Für Schnelltests sind Ihre Proteine geeignet. Wie können Sie die grosse Nachfrage befriedigen?

Das ist zurzeit tatsächlich herausfordernd. Ein Produktionszyklus mit Reinigung und Qualitätskontrolle dauert circa eine Woche. Meist sind die gereinigten Proteine schon verkauft, bevor wir die Reinigung abgeschlossen haben.

Wer sind die Käufer?

Das ist sehr breit gestreut. Einige Firmen entwickeln Schnelltests zum Nachweis von Infektionen bei Patienten, andere entwickeln Impfstoffe zum Schutz vor Sars-CoV-2-Infektionen oder suchen Wirkstoffe zur Virusinaktivierung. Ein pharmazeutischer Kunde aus Chile spritzt die Proteine in Lamas, um dort Antikörper gegen das Virus zu gewinnen.

Für eine Medikamentenherstellung gegen das Virus sind Ihre Oberflächenproteine eher nicht geeignet, oder doch?

Nicht direkt, das Protein wird selbst nicht Wirkstoff sein können. Man kann im Labor aber mit Hilfe des Proteins Wirkstoffe suchen, die die Virusproteine blockieren oder unschädlich machen, sodass das Virus zum Beispiel nicht mehr in Zellen eindringen kann.

Wann könnte ein Impfstoff zur Verfügung stehen?

Das wird relativ lange dauern, da die Hürden zur Zulassung sehr hoch sind und erst viele klinische Studien durchgeführt werden müssen, um die Wirksamkeit und auch die Verträglichkeit zu zeigen. Zurzeit rechnet man ein bis eineinhalb Jahre. Und das ist sehr schnell im Vergleich zu anderen Entwicklungs- und Zulassungsverfahren, die im Schnitt bei zehn Jahren liegen.

Sie arbeiten an einer Produktionszelllinie für die Impfstoffentwicklung. Was bedeutet das konkret?

Im Prinzip ist das vergleichbar zu der Produktion der Oberflächenproteine, die wir jetzt schon machen. Nur sind bei therapeutischen Proteinen, so auch bei einem Impfstoff, die regulatorischen Anforderungen sehr viel höher, um letztendlich Patienten zu schützen. Die Produktionszelllinie wird zur Herstellung des Antigens, gemeint ist das virale Protein verwendet. Zusammen mit Hilfsstoffen entsteht dann das Vakzin, welches zur Impfung verwendet wird.

So sieht die Oberfläche des Coronavirus SARS-CoV-2 aus. PD

Was machen, können Sie besser als andere Pharmaforscher oder Labors?

Wir sind als kleine Firma sehr viel flexibler und können schneller reagieren in solchen Situationen, wie wir sie gerade sehen. Entscheidungsprozesse sind sehr kurz. Das Team ist engagiert und mit viel Herzblut dabei. Alle identifizieren sich mit dem Unternehmen und der Idee, hier etwas bewegen zu können. Grosse Pharmaunternehmen sind Kreuzfahrtschiffe. Wir sind eher das wendige Schnellboot.

Mit welchen Partnern arbeiten Sie zusammen?

Das sind zum einen kleine, mittelständische Unternehmen wie unseres mit Kompetenzen, die sich gut ergänzen. Zum anderen arbeiten wir mit akademischen Partnern zusammen, gerade hier am Bodensee, bei grösseren Projekten aber auch oft mit Pharmaunternehmen, die von unserem Know-how profitieren.

Hat Herr Trump schon angerufen, um Ihre Trenzyme nach Amerika zu locken?

Bisher hat das Telefon noch nicht geklingelt. Ich war aber viel unterwegs oder selbst am Telefon. Vielleicht ist er einfach nicht durchgekommen.

Haben Sie ähnlich wie die Tübinger Forscher von Curevac mit Dietmar Hopp auch einen Milliardär im Hintergrund?

Nein. Auch der Milliardär im Hintergrund hat sich bei uns noch nicht gemeldet. Wir könnten durchaus finanzielle Unterstützung oder einen Gönner für diese Etappe gebrauchen.

Was bedeute es für Sie persönlich, dass Sie an vorderster Front im Kampf gegen das Virus helfen und vielleicht matchentscheidende Möglichkeiten beisteuern können?

Es ist eine sehr aufregende Zeit, da alles extrem schnell gehen muss. Aber selten sind Erfolge so greifbar wie bei diesen Projekten zurzeit. Das schafft auch eine gewisse Euphorie und einen grossen Zusammenhalt innerhalb der Firma. Wir möchten zusammen etwas bewegen und haben noch selten so einen direkten Zusammenhang von unserer Tätigkeit und dem Menschenwohl gesehen wie zurzeit. Das treibt einem an und macht gleichzeitig zufrieden. Das ist eine tolle Belohnung für das tägliche Engagement.