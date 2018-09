Zehnjahres-Vergleich: Schweizer Exporte legen zu - Ostschweiz verliert Im Unterschied zum ganzen Land sind die Ausfuhren unserer regionalen Wirtschaft in den vergangenen zehn Jahren gesunken. Zudem haben traditionell starke Exportzweige an Gewicht verloren. Dafür sind andere Branchen in die Bresche gesprungen. Thomas Griesser Kym

Produktion beim Bahnbauer Stadler in Bussnang. Das Unternehmen ist über die Jahre kräftig gewachsen. (Bild: Reto Martin (15. Juni 2018))

Die gegenläufige Entwicklung der Gesamtexporte springt auf den ersten Blick ins Auge. Zwischen 2008 und 2017 sind diese in der Ostschweiz um fast 8 Prozent gesunken, während sie landesweit um beinahe 7 Prozent gewachsen sind. Diese Zahlen stellt Frank Bodmer, Leiter IHK-Research der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, in einer Untersuchung gegenüber.

Bodmer erklärt das vergleichsweise Abschneiden der Ostschweizer Exportwirtschaft mit ihrem Branchenmix. So sind wachstumsstarke Branchen wie die Pharmaindustrie bei uns nur gering vertreten und die Uhrenindustrie gar nicht. Von Pharma hat dafür vor allem die Nordwestschweiz profitiert, von den Uhren die Genferseeregion.

Maschinenbau reisst die ganze Exportbilanz nach unten

Auf der anderen Seite ist die Ostschweiz traditionell stark im Maschinen- und im Metallbau und, im Vergleich zur übrigen Schweiz, in der Textilindustrie. Von diesem einst blühenden Zweig sind allerdings nur noch Reste vorhanden.

Der Maschinenbau hat sich exportmässig in den vergangenen zehn Jahren mit einem Minus von fast 6 Prozent sowohl regional als auch national von allen Branchen am schlechtesten entwickelt. Und weil er in der Ostschweiz eine überdurchschnittliche Bedeutung geniesst, hat der Einbruch seiner Ausfuhren auf deren Gesamtbilanz um so kräftiger durchgeschlagen. So basieren fast drei Viertel des 8-Prozent-Rückgangs der Ostschweizer Exporte seit 2008 auf dem Maschinenbau.

Strukturwandel im Ostschweizer Export Entwicklung der Ausfuhren nach Warengruppen zwischen 2008 und 2017, in Prozent Ostschweiz Schweiz -5 0 5 10 Gesamtexporte Nahrungsmittel Fahrzeuge Metalle Präzisionsinstrumente, Uhren Papier, Grafik Übrige Waren Kunststoffe Chemie, Pharma Textilien, Bekleidung Maschinen, Elektronik

Allerdings ist zu beachten: Zu Beginn der Jahrtausendwende boomte der Export von Maschinen, Apparaten, Elektronik und Metallen aus der Ostschweiz und erklomm 2007 Rekordwerte. Dann kam eine Zäsur in Form des Ausbruchs der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008. Das liess vor allem den Export von Maschinen und Elektronik dramatisch schrumpfen, weil als Folge der Krise die internationale Nachfrage nach solchen Gütern stark abnahm, und dann begann auch noch der Franken, gesucht als sicherer Hafen, stark aufzuwerten. Weitere Tiefpunkte waren die Aufhebung des Euromindestkurses Anfang 2015 und die Krise in südlichen Euroländern.

Im Metallbau sieht's besser aus

Aktuell liegen die Ostschweizer Maschinenexporte «nur leicht über dem Niveau des schwierigen Jahres 2009» und deutlich unter den Werten von 2008, wie Bodmer sagt. Besser geschlagen haben sich die Metalle, deren Ausfuhren in der Ostschweiz in den vergangenen Jahren im Gegensatz zum schweizerischen Trend gewachsen sind und inzwischen gar die alten Höchststände von 2007 leicht übertroffen haben. .

Das Rexam-Werk in Widnau, das Milliarden Aluminiumdosen für Red Bull produziert. (Bild: Ralph Ribi (25. November 2015))

Für einen positiven Teilausgleich der Rückgänge im Maschinenbau und in der Textilindustrie haben neben den Metallen Branchen wie Nahrungsmittel und Fahrzeuge gesorgt. Deren Exportzunahmen sind grösstenteils einzelnen Grossfirmen zu verdanken. Bei den Nahrungsmitteln ist das vor allem dem Getränkekonzern Red Bull zu verdanken, der in Widnau von Rexam Aluminiumdosen herstellen und in der benachbarten Fabrik der Firma Rauch mit dem Energydrink füllen lässt. Das Rexam-Werk hat eine Produktionskapazität von 2,2 Milliarden Dosen jährlich.

Bei den Fahrzeugen wiederum schenkt der Erfolg des Schienenfahrzeugbauers Stadler ein, der über die vergangenen Jahre kontinuierlich und tüchtig gewachsen ist, und von dem auch viele kleinere Zulieferer in der Region profitieren - und auch abhängen.

Parallelen zur Textilindustrie

Frank Bodmer (Bild: PD)

Wie geht es weiter, und welche Lehren sind aus der Entwicklung der vergangenen Jahre zu ziehen? Bodmer sagt, «aktuell werden die Ostschweizer Exporte durch die gute Konjunkturlage in Europa und den erstarkten Euro gestützt». Mittelfristig sieht der Ökonom aber grosse Herausforderungen. Zu denken gibt ihm der Bedeutungsverlust des Maschinenbaus, der nach wie vor wichtigsten Warengruppe in unserer Region. Bodmer zieht Parallelen zum Rückgang der einst dominierenden Textilindustrie. Diese hatte ihre Exporte bis 2007 annähern auf dem Niveau von 1995 halten können, doch seither sind sie auf etwa die Hälfte zusammengeschmolzen.

Ein Warnzeichen setzt Bodmer auch hinter die grosse Abhängigkeit der Ostschweizer Industrie von den europäischen Märkten, vor allem von der deutschen Automobilindustrie. Floriert diese, ist dies auch vorteilhaft für die vielen Ostschweizer Autozulieferer. Aber auch die Autoindustrie ist einschneidenen Veränderungen unterworfen, etwa mit der Elektromobilität. Zusätzlich ist die Abgasaffäre eine Belastung. Als weitere Gefahrenherd nennt Bodmer die gegenwärtigen Handelskonflikte, die US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochen hat - und die auch den Franken wieder etwas haben erstarken lassen.

Angewiesen auf Fachkräfte aus dem Ausland

Als Empfehlungen hält Bodmer parat, die Produktion zu diversifizieren und in neue Märkte einzusteigen, produktemässig wie auch geografisch. «Die Welt wird sich verändern, man muss sich anpassen», sagt der Ökonom auch mit Blick auf die Digitalisierung. Manchmal seien Veränderungen innerhalb der Branche möglich. Als positives Beispiel nennt Bodmer den Metallbau, der mit Hightech-Produkte punkte und mit neuen Anwendungen für neue Energien, Fahrzeuge oder die Raumfahrt. Die Textiler wiederum, die überlebt haben, spezialisieren sich konsequent auf Nischen, und zwar auf hochtechnische und auf hochmodische Textilien.

Als zentral erachtet es Bodmer, dass der Ostschweizer Wirtschaft der Zugang zu Fachkräften erhalten bleibt. «Ein wichtiger Baustein ist die Rekrutierung im Ausland. Begrenzungen der Zuwanderung sind diesem Erfordernis nicht förderlich.»

Die Erwerbstätigkeit ist gestiegen

In der Summe zeigt sich, dass die Erwerbstätigkeit in der Ostschweiz seit 2007 trotz der Turbulenzen mit Finanzkrise und Frankenstärke zugenommen hat. Allerdings zeigen sich auch Jahre mit Dellen oder mit gemächlicheren zunahmen. Insgesamt aber wies die Grossregion Ostschweiz (AI, AR, SG, TG plus GL, GR, SH) im Jahr 2017 fast 60'000 Erwerbstätige mehr auf als 2007 - ein Plus von 10 Prozent.

Erwerbstätigkeit hat trotz Dellen zugenommen Anzahl Erwerbstätige in der Grossregion Ostschweiz, in Tausend 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 580 600 620 640 660

Dabei spielen viele Faktoren mit: Wachstum der Bevölkerung, Entwicklung der Binnenwirtschaft oder Branchen mit Wachstum. Zudem haben viele Firmen versucht, trotz rückläufiger Aufträge und Margendrucks ihre Belegschaft und damit deren wertvolles Know-how so gut es geht zu halten - auch um gerüstet zu sein für den nächsten Aufschwung.