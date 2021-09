INFORMATIK IHK und IT St.Gallen wollen Weiterbildungen und Quereinsteiger für den IT-Bereich fördern Der Verein IT St.Gallen und die Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell stärken ihre . Mit einer Netzwerkpartnerschaft sollen die Förderung digitaler Kompetenzen sowie der Austausch zwischen Wirtschaft, Bildung und Politik intensiviert werden.



Eva De Salvatore, Geschäftsführerin des Vereins IT St.Gallen und Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell. PD

Die Covid-19-Pandemie beschleunigt weltweit die Digitalisierung. Das bedeutet, dass der Fachkräftemangel in der Informatik-Branche noch stärker werden dürfte. Das gelte umso mehr, als digitale Kompetenzen unterdessen in allen Branchen wichtig sind. Das gelte besonders auf die Ostschweiz zu, die stark durch technologieintensive Brachen geprägt sei, wie es in einer Mitteilung des Vereins IT St.Gallen und der IHKSt.Gallen-Appenzell heisst.

Den digitalen Wandel gelte es in der Ostschweiz aktiv zu gestalten, sagt Eva De Salvatore, Geschäftsführerin des Vereins IT St.Gallen. «Zentral dafür sind entsprechende Aus- und Weiterbildungsmassnahmen.» Fortschritte wie die IT-Bildungsoffensive im Kanton St.Gallen seien positiv. Handlungsbedarf sieht De Salvatore aber im Bereich der Weiterbildungs- und Quereinstiegsmöglichkeiten.

Gemäss IHK-Direktor Markus Bänziger muss es zudem gelingen, Wirtschaft, Bildung und Politik noch näher zusammenzubringen. «Ein konstruktiver Austausch ist langfristig das beste Rezept gegen den Fachkräftemangel.»

Der Verein IT St.Gallen und die IHK St.Gallen-Appenzell gehen dazu per September eine Netzwerkpartnerschaft ein, heisst es in der Miteilung weiter. «Damit institutionalisieren und intensivieren wir die Zusammenarbeit», sagt Bänziger. Ein gemeinsames Projekt ist bereits in Planung: Am 31. März 2022 findet in Zusammenarbeit mit east#digital erstmals der Ostschweizer Digitaltag statt. (red)