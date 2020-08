ICT Campus kommt Ende November nach St.Gallen Das Smartfeld und der Verein "IT rockt" holen den neuartigen Ansatz zur Talentförderung in der Informatik in die Ostschweiz. Der ICT Campus verspricht, gerade auch Mädchen für Technik zu begeistern.

Der ICT Campus, der im Smartfeld eröffnet wird, verspricht, gerade auch Mädchen für Technik zu begeistern. Bild: Urs Bucher

Der Fachkräftemangel beklagen gerade Unternehmen in technischen Branchen, insbesondere der Informatik. Initiativen, die Jugendliche für Technik begeistern wollen, gibt es deshalb immer wieder. So eröffnete der Verein ICT Scouts vor vier Jahren in Muttenz bei Basel den ersten ICT Campus.

Verborgene Talente aufspüren

Der Verein will einen neuen Weg gehen: Statt bereits interessierte Junge Leute anzusprechen, wie es viele ähnliche Initiativen tun, suchen die ICT Scouts verborgene Talente und Interessen. In Workshops mit Schulklassen klären sie Eignung und Motivation der Schülerinnen und Schüler ab. Und können so auch viele Mädchen begeistern, die danach während ihrer Sekundarschulzeit im ICT Campus eigenen Projekten nachgehen können. Für Dominic Strobel, Sprecher der ICT Scouts, ist das ein entscheidender Punkt. Spreche man die Mädchen nicht an, lasse man die Hälfte der Talente ausser Acht. Das Modell scheint zu funktionieren: So tüfteln am Campus in Muttenz zur Hälfte Mädchen mit.

Eröffnungsdatum nun bekannt

Dass das Projekt auch nach St.Gallen kommen wollte, war schon länger bekannt. Eine Informationsveranstaltung im März wurde aber wegen Corona abgesagt, der Eröffnungstermin blieb noch unklar.

Nun ist klar: Nach Zürich und Bern wird am 29. November auch in St.Gallen ein solcher ICT Campus eröffnet.Mit dem Smartfeld im Innovationsnetzwerk Startfeld ist ein idealer Standort gefunden worden, und mit Startfeld und dem Verein IT rockt sind die richtigen lokalen Partner dabei. Bereits seien auch 20 Schulklassen am Projekt interessiert. «Das ist nicht zuletzt dem Startfeld und den Bemühungen der Geschäftsführerin Cornelia Gut zu verdanken», so Strobel.

Die ICT Scouts und die lokalen Partner orientieren die interessierte Öffentlichkeit am kommenden Montag, dem 17. August um 17.30 Uhr im Startfeld über das Projekt. Der Anlass ist öffentlich.