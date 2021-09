Autonomes Fahren Sicher fahren bei Nebel, Regen oder Dunkelheit: Huber-Suhner beliefert Continental mit Radarantennen Autonomes Fahren verlangt der Technologie in Autos viel ab. Huber+Suhner will mit Radarantennen zur Orientierung und Sicherheit beitragen. Nun wird der Konzern Lieferant des grossen deutschen Automobilzulieferers Continental.

Visualisierung eines Fahrassistenzsystems von Continental. Bild: PD

Der Technologiekonzern Huber+Suhner mit Sitz in Herisau und Pfäffikon ZH mischt beim automatisierten Fahren mit und nimmt dazu die Serienproduktion von Radarantennen auf. Diese werden an die deutsche Continental geliefert, eine der grössten Zuliefererinnen der Autoindustrie und eine weltführende Herstellerin von Fahrassistenzsystemen.

Huber+Suhner sieht den Einstieg in die Serienproduktion von Radarantennen als einen «Durchbruch in der Umsetzung der strategischen Wachstumsziele im Automobilbereich», besonders im Einsatz von 3D-Antennentechnologie und damit beim automatisierten Fahren.

Kooperation über acht Jahre

Die Kooperation mit Continental ist über acht Jahre vereinbart. Huber+Suhner will noch dieses Jahr mit der Serienproduktion und der Lieferung von Antennen starten. Seit dem Projektstart 2018 seien «erhebliche Vorinvestitionen» in den Aufbau von Entwicklungskapazität und «hohe Investitionen» in Produktionsmittel geflossen.

Zum Beginn sei erst mit kleineren Produktionszahlen zu rechnen, in den Folgejahren sollen die Volumen «deutlich ansteigen». Dabei hängt viel davon ab, ob automatisiertes Fahren den Durchbruch schafft.

Klares Bild auch bei Nebel, Regen oder Dunkelheit

Bisherige Radaranwendungen im Fahrzeug liefern lediglich limitierte Informationen, die den künftigen Anforderungen ans automatisierte Fahren nicht mehr genügen. Fahrassistenzsysteme der nächsten Generation müssen in der Lage sein, komplexe Situationen zu bewältigen. Dazu sind umfassende Informationen wie der Standort eines Objekts, seine Richtung, Höhe und Geschwindigkeit nötig.

Huber+Suhner verspricht, mit seiner Antennentechnologie entscheidend dazu beitragen zu können, ein exakteres Bild der Verkehrssituation auf bis zu 300 Meter und selbst bei schlechter Sicht und Schlechtwetter gewinnen zu können.