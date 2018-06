Huber + Suhner baut Standort im Zürcher Oberland aus Der Technologiekonzern erweitert seine Produktion im Industriegebiet Witzberg und zieht dort die Kabelherstellung zusammen. Thomas Griesser Kym

Das Kunststoffmischwerk von Huber + Suhner im Pfäffiker Industriegebiet Witzberg. (Bild: PD)

Der Technologiekonzern Huber + Suhner mit Sitz in Herisau und Pfäffikon erweitert am Standort im Zürcher Oberland seine Produktionskapazität und konzentriert dort die Kabelherstellung. Vorgesehen ist eine «Investition im tiefen zweistelligen Millionenbereich», wie das Unternehmen mitteilt. Mit dieser wolle man die Wettbewerbsfähigkeit im Segment Niederfrequenz weiter stärken.

Die Erweiterung am Standort Pfäffikon ist geplant im Industriequartier Witzberg. Auf dem dortigen Firmenareal stehen neben dem voll ausgelasteten Kabelwerk auch das 2011 eröffnete Mischwerk und das zentrale Auslieferungslager, das 2014 in Betrieb gegangen ist. Produktionskapazität, die derzeit noch am Pfäffiker Standort «Dorf» besteht, wird mit der Erweiterung ins Industriequartier Witzberg verlagert und dort integriert.

Die Erweiterung soll laut ­Huber + Suhner im Jahr 2021 den Betrieb aufnehmen. Die Konzentration an einem Standort erlaube es, die Effizienz weiter zu steigern, Strukturkosten zu senken, die Organisation zu vereinfachen und Schwankungen der Nachfrage besser abzufedern. Momentan sei die Nachfrage nach Hightech-Lösungen im Bahnmarkt und für die Elektromobilität gut.