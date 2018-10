HTC bringt das erste Blockchain-Smartphone auf den Markt Der taiwanesische Handy-, Tablet- und Virtual-Reality-Brillen-Hersteller HTC lanciert das erste Smartphone, das Blockchain-Technologie enthält. Bezahlt werden muss das Gerät – stilecht – in Kryptowährungen. Livio Brandenberg

Das neue Blockchain-Handy von HTC. (Bild: PD)

Das erste Blockchain-Smartphone heisst «Exodus 1» und kommt aus dem Hause HTC. Das Gerät kombiniere die Blockchain-Technologie mit der aktuellen Software, die für heutige Anwendungen erforderlich sei, heisst es in einer Mitteilung des Herstellers. Das Smartphone enthält gemäss HTC eine sichere Enklave, also einen abgeschlossenen Bereich auf dem Gerät, der vor dem Betriebssystem Android OS (Android O) geschützt ist. Diese sichere Enklave bewahre etwa die Schlüssel zu Kryptowährungen oder in naher Zukunft sämtliche digitalen Daten auf, heisst es weiter.

HTC habe auch einen Wiederherstellungsmechanismus entwickelt für den Fall, dass das Smartphone verloren geht beziehungsweise gestohlen wird oder die Schlüssel vergessen werden. «Zudem wird sichergestellt, dass HTC die Schlüssel nicht zu irgendeinem Zeitpunkt an einem zentralen Ort aufbewahrt, Anwender behalten jederzeit die volle Kontrolle.»

Ab sofort könne die Entwicklerversion des «Exodus 1» vorbestellt werden. Vorbestellte Blockchain-Handys werden gemäss HTC voraussichtlich im Dezember ausgeliefert. Als Zahlungsmittel werden erstmals in der Industrie ausschliesslich die Kryptowährungen Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) akzeptiert. Kosten soll das Gerät 0,15 BTC oder 4,78 ETH, was beim aktuellen Kurs rund 950 Franken entspricht.