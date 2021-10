HR Hilti gehört zu den besten Arbeitgebern der Welt Die Organisation «Great Place To Work», Branchenführer bei Mitarbeiterumfragen, listet den Liechtensteiner Bauzulieferer auf Platz 11 der global besten Arbeitgeber.

Einer der weltweit besten Arbeitsplätze: Hilti mit Hauptsitz in Schaan. Uli Reitz

Bereits zum fünften Mal in zehn Jahren wurde Hilti kürzlich zu einem der weltbesten Arbeitgeber gekürt, wie das Liechtensteiner Unternehmen mitteilt. In einem Ranking der Organisation «Great Place To Work» erreicht Hilti den elften Rang. Das Beratungsinstitut für Arbeitsplatzkultur habe dafür rund 100 Millionen Arbeitnehmende in 90 Ländern befragt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für Matthias Gillner, Mitglied der Konzernleitung, ist die Auszeichnung kein Zufall. Zumal Hilti bereits zum fünften Mal auf der Liste ist. «Wenn einmal Zufall und zweimal Fügung ist, dann spiegelt dreimal oder mehr definitiv die Auswirkungen der kontinuierlichen Anstrengungen unserer Teams wider.»

In der Coronakrise habe das Unternehmen bewiesen, „dass wir unseren Mitarbeitenden gegenüber wirklich fürsorglich sind.“ So habe das Management und Mitarbeitende Teile ihres Gehalts in Kompensationstage umgewandelt, um Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt zu unterstützen, die wegen Corona in Notlage geraten seien. Die Beiträge in den Sozialfonds des Konzerns seien verdoppelt worden.